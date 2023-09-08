Dinlenme tesislerinde yemek söyleyen 3 kişi yemekleri geç geldi diye garsona saldırdı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, bir dinlenme tesisinde geç geldiğini iddia eden 3 şüpheli ile garson Murat Tepe (24) arasında tartışma çıktı. Tartışma bir süre devam ettikten sonra grup, tekme, yumruk ve sandalyelerle Murat Tepe'ye saldırdı.

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Dinlenme tesislerinde yemek söyleyen 3 kişi yemekleri geç geldi diye garsona saldırdı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, bir dinlenme tesisinde yemeğin geç geldiğini iddia eden 3 kişi, garsona saldırdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, geçtiğimiz salı saat 17.00 sıralarında İstanbul-İzmir otoyolu Gemlik yakınlarındaki dinlenme tesisinde meydana geldi.

Tesiste sipariş verdikleri yemeğin geç geldiğini iddia eden 3 şüpheli ile garson Murat Tepe (24) arasında tartışma çıktı. Tartışma bir süre devam ettikten sonra grup, tekme, yumruk ve sandalyelerle Murat Tepe'ye saldırdı.

Çalışanların ve müşterilerin araya girmesiyle sona ermesiyle kavgaya karışan 3 şüpheli, olay yerinden kaçtı. Başından yaralanan garson Tepe yaralandı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan, ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tepe'nin alnına dikiş atıldı.

Gemlik Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla harekete geçen jandarma ekipleri, kavgaya karışan 3 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, denetimli serbestlik ve yurt dışına çıkma yasağı konulup serbest bırakıldı.

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KAYNAK: İHA

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