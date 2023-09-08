Giresun’da trafik kazası! Kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu!

Giresun'un Görele ilçesinde kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Giresun’da trafik kazası! Kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu!

Giresun'un Görele ilçesinde kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Şafaklı köyünden Görele istikametine seyirhalinde bulunan Kemal Kavraz (80) idaresindeki otomobil, Gölbaşı mevkiinde karşısına çıkan araç nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çömlekçi Deresine uçtu.

Giresun’da trafik kazası! Kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu!

Dere içerisinde ters dönen araç içerisinde sürücü Kemal Kavraz ile yolcu olarak bulunan İsmet. K ve H.İ. K. çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Kemal Kavraz (80) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Giresun’da trafik kazası! Kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu!

Yaralı diğer iki kişinin tedavisi sürerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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KAYNAK: İHA

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