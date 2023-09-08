Giresun’da trafik kazası! Kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu!

Giresun'un Görele ilçesinde kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Şafaklı köyünden Görele istikametine seyirhalinde bulunan Kemal Kavraz (80) idaresindeki otomobil, Gölbaşı mevkiinde karşısına çıkan araç nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çömlekçi Deresine uçtu.

Dere içerisinde ters dönen araç içerisinde sürücü Kemal Kavraz ile yolcu olarak bulunan İsmet. K ve H.İ. K. çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Kemal Kavraz (80) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaralı diğer iki kişinin tedavisi sürerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hangisi Anne Hangisi Kız? Derin Talu, Defne Samyeli Görenleri Şaşkına Uğrattı!

Özel bireyler Sarısu Kampı’nda 3 gün boyunca unutulmaz anlar yaşadı

Mükemmel Bir Sevgili Mi Arıyorsunuz? Sevgilinizde Bu Özellikler Var Mı? İşte Mükemmel Sevgilide Olmazsa Olmaz Özellikler

Togg'un bin 391'inci talihlisi Yerköylü çiftçi Mikail Karabulut oldu "Çok güzel araç yapmışlar, yapan mühendislerin eline koluna sağlık”

Milletvekili Şaban Çopuroğlu'ndan Kayseri’ye ‘doktor’ müjdesi

Haberin Devamı

Balıkesir valiliğine atanan Vali İsmail Ustaoğlu’ndan ilk ilçe ziyareti Edremit’e

Sağlık bakanlığı Uşak’a farklı branşlarda 57 hekim atayacak

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, üreten kadınlarla buluştu

Beykoz Belediyesi "Ardıç Sofrası" projesi çerçevesinde ilki gerçekleştirdi

Sonunda Bu da Oldu! Bilim Dünyası Şokta! Artık Yapay Embriyo…

Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde yeni dönem yeni müdürle başladı

Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, ilçede ki Okul Müdürleri ile toplantı düzenledi

Tuna Tunca, Büyük azim ve cesaret! Manş Denizi’ni geçmeye hazırlanıyor

Türkiye Diyanet vakfından 230 kütüphaneye kitap desteği, ''Hediyem Kitap Olsun''

Hong Kong’da son 140 yılın en şiddetli yağışı etkili oldu, 2 ölü, ve yaralılar var

Ev sahibi tarafından sokağa atılan aileye, Karaköprü Belediyesi sahip çıktı!

Bakanı Tekin'den eğitim öncesi açıklama: "Öğretmen, veli ve çocuklarımızın bir heyecanı var

Zile Belediyesi zabıta ekiplerinden sıkı denetim! Tarihi geçmiş ürünlere el koydu

Bu kadarı pes dedirtti! Pis evden, 7 kamyon çöp çıktı!

Avrupalı akademisyenler Aydın’da Elazığ kültürünü dernek üyelerinin canlı performansı ile öğrendi

Başkan Oktay zabıta haftası nedeniyle personeline seslendi:“Hepinize çok güveniyorum”

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinden deprem, yangın ve bina tahliye tatbikatı

Dünyada ilk ve tek fıstık müzesi Gaziantep'te! Müze ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor

Diyanet İşleri'nden AK Partili Metin Külünk'e dava!