Bu kadarı pes dedirtti! Pis evden, 7 kamyon çöp çıktı!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Nazilli Belediyesi ekipleri, 8 saatlik çalışmanın sonunda çöp evden 7 kamyon atık temizledi.

Nazilli'ye bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde ikamet eden bir vatandaşın evinden gelen pis koku belediye ekiplerini harekete geçirdi. Komşularının şikayeti üzerine mahalleye giden Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri çöp evi tespit ederek bölgede gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

Geçtiğimiz yıllarda da 3 kez temizlenen evden yaklaşık 8 saatte 7 kamyon çöp çıktı. Evden yayılan kötü koku nedeniyle belirli aralıklarla yürütülen çalışmalar Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri tarafından titizlikle gerçekleştirildi. Temizlik çalışmasının tamamlanmasının ardından mikrop ve haşerelere karşı ilaçlanan ev, ekiplerin faaliyetleri ile kullanılabilir hale getirildi.

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