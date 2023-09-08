Thodex davasında karar verildi, "Yolun sonu görünüyor" türküsünü söyledi

Karar duruşması için hakim karşısına çıkan kripto para borsası "Thodex'in kurucu Faruk Fatih Özer savunmasında, Musa Eroğlu'nun seslendirdiği "Yolun sonu görünüyor" türküsüne yer verdi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti Özer'i, 11 bin 196 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

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DAVASINDA KARAR VERİLDİ

Thodex isimli kripto para borsası üzerinden binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle sistemin kurucusu Faruk Fatih Özer, 20 Nisan Perşembe günü Arnavutluk'tan Türkiye'ye iade edildi. Faruk Fatih Özer'inde aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 21 sanığın yargılanmasına Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Karar duruşmasında tutuklu sanık Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 5 sanık cezaevinden getirilirken, tutuklu 2 sanık ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

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18 Temmuz Salı günü görülen duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Faruk Fatih Özer hakkında, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "nitelikli dolandırıcılık" ve "örgüt kurma ve yönetme" suçlarından toplanda 12 bin 142 yıldan 40 bin 462 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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"SAYILI GÜNLER TÜKENDİ YOLUN SONU GÖRÜNÜYOR"

Son savunmasını yapan Özer, "Burası zorbalıkla yönetilen bir ülke değildir. Bizim ve ailemizin yaşadığı adaletsizliğin son bulması gerekiyor. Thodex yalnızca bir şirket ve iflas etti. Thodex bir suç örgütü değil bir şirkettir. Dosyada şüpheli olanların 2 seneden fazladır yalnızca mağdur olduğu çok açıktır. Bu dosyadaki yargılanma sürecinin bugünkü aşamaya gelmesi internette benim Türkiye'den birkaç bakanla, milletvekiliyle olan fotoğraflarımdır. İsmi geçen hiçbir bakan, hiçbir milletvekiliyle hiçbir ilişkim olmamıştır. Savunmamı Musa Eroğlu'ndan "Yolun sonu görünüyor" türküsünden bir dörtlük ile bitirmek istiyorum. Geçtim dünya üzerinden, ömür bir nefes derinden. Bak feleğin çemberinden yolun sonu görünüyor. Azrail'in gelir kendi, ne ağa der ne efendi. Sayılı günler tükendi yolun sonu görünüyor" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Tutuklu sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer "Örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak', "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından ayrı ayrı toplamda 11 bin 196 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırırken bir müşteki yönünden, sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer hakkında 135 milyon TL adli para cezasına hükmetti.

16 SANIĞA BERAAT

Mahkeme heyeti, 16 sanık hakkında ise delil yetersizliği nedeniyle "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan beraat kararı verildi. Ayrıca mahkeme, hükümle birlikte 4 sanığın tahliyesine hükmetti. Diğer sanıklara ise çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezası verildi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullanıcıların Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan 2021'de resen soruşturma başlatılmıştı. Hazırlanan iddianamede 2 bin 27 müşteki yer alıyor.

Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 21 sanık hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.