Minderi rakiplerine dar etti! Sakaryalı güreşçimiz dünya şampiyonu oldu!

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreş sporcularından Mükremin Aktaş, sergilediği performansla göz doldurdu. Kırgızistan'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda 63 kilogramda dünya şampiyonu oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi güreş sporcusu Mükremin Aktaş, Kırgızistan'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda adeta minderi rakiplerine dar etti. 63 kilogramda mücadele eden başarılı sporcu, ilk turda Kazakistanlı rakibini 8-0 ve çeyrek finalde Ermenistanlı rakibini 8-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde de Ukraynalı rakibini yine 8-0 deviren Aktaş, finalde ise İranlı rakibini de 8-0 yenerek puan kaptırmadan Dünya Şampiyonu oldu. 5-6 Eylül tarihlerinde düzenlenen şampiyonaya sporseverler oldukça yoğun ilgi gösterdi.

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