Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi! 2 bin işçi alımı yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz Gazı'nın devreye alım töreninde verdiği TTK'ya 2 bin madenci alımı sürecinin Eylül ayında başlayacağı açıklandı. GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, in 500 kişinin Zonguldak, 400 kişinin Bartın ve 100 kişinin de Karabük'ün Yenice ilçesinden alınacağını duyurdu.

HANGİ İLLERDE, KAÇ İŞÇİ ALINACAK AÇIKLANDI

20 Nisan günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filyos beldesinde Karadeniz Gazı'nın devreye alımı töreninde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na 2 bin işçi alımıyla ilgili müjde açıkladı. Yaşanan süreçte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmalarını tamamladı. GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, 2 bin işçinin alımıyla ilgili sürecin sonuna gelindiğini ifade etti. Bin 500 işçinin Zonguldak'tan, 400 işçinin Bartın'dan ve 100 işçinin Karabük'ün Yenice ilçesinden alınacağını ifade eden Yeşil, Eylül ayı içerisinde başvuruların başlayacağını açıkladı.

Genel Başkan Hakan Yeşil, "Cumhurbaşkanımız bin işçiyi iki bin işçi açıkladığı günden itibaren kurum iş başı yapmaları için çalışmalarımız var. Biz siyasetçiler başkanlığımız bu arkadaşlarımızın iş başı yapmaları konusunda çakışmaları oldu. Hangi bölgeden kim girecek tartışmaları vardı. Tabi ki dün itibariyle sürecin sonuna gelindi. 1500 arkadaşımız Zonguldak'tan, 400 arkadaşımız Bartın'dan ve 100 arkadaşımız Karabük'ün Yenice İlçesinden olacak şekilde 2 bin arkadaşımız Türkiye Taşkömürü Kurumuna iş başı yapacaklar. Üretime katkı sağlayacaklar. Türk-İş Başkanımıza ve yetkililere teşekkür ediyoruz" dedi.

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Başvuruların Eylül ayı içerisinde başlayacağını ifade eden Başkan Yeşil, "Mevzuatlarla ilgili çalışmalarımız var. Tamamen netleşmedi. Onun ilgili de çalışma var. Deneme süreleri ve çalışma süreleri ilgili çalışmalarımız var. aydan sonra devam edemeyen arkadaşlarımızın yerine yenisini çağıramıyoruz. Ufak tefek sıkıntılar kaldı. Eylül ayı içerisinde başvurular başlayacak. Tam tarih yok."

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