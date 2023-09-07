Toplu sünnet töreninde, Roman çocuklar göbek atarak sünnet oldu

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde organize edilen toplu sünnet töreninde 34 Roman çocuk sünnet oldu. Roman havalarıyla başlayan ve mahalli sanatçıların şarkılarıyla coşku içinde geçen tören, renkli görüntülere sahne oldu.

Akdeniz Belediyesi, Akdeniz Kaymakamlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü ortaklığında Roman vatandaşların çocuklarına yönelik sünnet şöleni gerçekleştirildi. Turgutreis Mahallesi'nde düzenlenen şölene Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Roman vatandaşlar ile çocukları katıldı. Roman havalarıyla başlayan ve mahalli sanatçıların şarkılarıyla coşku içinde geçen şölen, renkli görüntülere sahne oldu. Başkan Gültak'da bir süre çocuklarla birlikte Roman havası oynayarak, mutluluklarına ortak oldu.

"Her yaz dezavantajlı vatandaşlara bu tür projeler yapıyoruz"

Şenlikte konuşan Başkan Gültak, her yaz okul açılmadan önce ilçelerinde yaşayan dezavantajlı vatandaşlarla bu tür projeler yaptıklarını söyledi. Bu etkinlikte 34 çocuğu sünnet ettireceklerini kaydeden Gültak, "Bunların tüm masrafları belediyemiz tarafından karşılandı. Projenin içinde paydaşlar olarak Akdeniz Kaymakamlığı ve Sağlık İl Müdürlüğü var. Ama sadece verdiğimiz hizmetler bundan ibaret değil. Tabii ki onlara maddi kaynaklı çekler de verdik ki çocuklarımız mutlu olsun diye. Bu bölgede biz 17. kültür evimizi açtık. Bu kültür evimizi de roman kardeşlerimiz kullanıyor. Burada okuma-yazmadan tutun, dikiş-nakıştan tutun, çocukları için kreşlerle birlikte spor dersleri de mevcut. Çok büyük bir yeri kiraladık ve bunun içini tamamen roman kardeşlerimizin kullanımına açtık. Ötemde 100 metre ilerisinde de yeni bitirdiğimiz prefabrikten bir inşaatı da yine roman derneklerine teslim edeceğiz yakında. Mobilyalarını alacağız, aldıktan sonra onlara teslim edeceğiz. Orayı da roman dernekleri roman hakları için, roman çalıştayları için, roman çalışmaları için rahatlıkla kullanacakları bir dernek binasına da yakında roman kardeşlerimiz kavuşmuş oluyorlar. Cumhurbaşkanımız talimatı var biliyorsunuz roman kardeşlerimizle ilgili. Bu talimatlar ışığında biz de bölgemizde roman kardeşlerimizin her türlü hizmetine varız" dedi.

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"Barış Mahallesindeki 500 konut çalışması yakın bir tarihte bitecek"

Çay Mahallesinde ki kentsel dönüşümü bitirdikleri belirten Gültak, "Daha çok doğu ve güneydoğu Anadolulu kardeşlerimizin oturduğu bir alandı. Barış Mahallesi içinde de 500 tane konutun çalışmaları devam ediyor, çok yakın bir tarihte bitecek. Burada hem Arap, yerli ve Roman kardeşlerimizin olduğu bir alanı kapsıyor, 500 konut bitiyor. Yine Roman kardeşlerimizin olduğu Turgutreis Mahallesiyle alakalı projelerimizi de bitirdik. 2024'ten sonra inşallah o bölgede kentsel dönüşümü başlatarak Roman kardeşlerimizin de daha konforlu, daha güzel ortamlarda, daha nezih ortamlarda oturmaları için projelerimiz hazır. 2024'den sonra inşallah onları da hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

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