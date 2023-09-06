Meslek lisesi öğrencileri üretti, 7 milyon liralık ciro yapıldı

Sultanşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) Müdürü Salih Delice, Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Şefi Özlem Mıdık ve Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alan Şefi Serkan Karanfil ile birlikte Millî Eğitim Müdürü Necati Yener'i ziyaret etti.

Okul bünyesinde öğretmen ve öğrenciler tarafından "Çikolis" markası ile üretimi yapılan çikolata ürünleri ve üretim süreci hakkında Yener'e bilgi veren Delice, alan şefi öğretmenlerle birlikte ürünlerin tanıtımını da gerçekleştirdi.

Delice, Millî Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen; "Mesleki Eğitimde 1000 Okul" projesi kapsamında okul bünyesinde kurulan atölyede üretilen Çikolis ürünlerinin kısa sürede Türkiye'nin tanınan ve sevilen tatları arasında yerini almayı başardığını belirterek, geçen yıl 7 milyon TL'lik ciro yapıldığını ifade etti. Alan öğrencilerinin bu kapsamda aylık 4 bin TL gelir elde ettiklerini kaydeden Delice, Çikolis ürünlerinin müşterilere ulaştırıldığını kaydetti.

Sivas Milli Eğitim Müdürü Necati Yener ise kısa sürede çikolata ürünlerinde marka oluşturan Sultan Şehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) Müdürü Salih Delice, öğretmen ve öğrencilerini tebrik etti.

Yener "Meslek liselerimiz kendilerine sunulan imkân ve olanakları en iyi şekilde değerlendirerek, ülkemizin gelişmesi ve kalkınmasına, üretimine ve nitelikli iş gücüne önemli katkılar sunuyor. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesini de Sultanşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz oluşturuyor. Sizler, mesleki eğitim sürecini başarılı bir şekilde yürütürken, üretim sürecini de önemli bir marka değeri oluşturarak taçlandırdınız. Tebriklerimi sunuyor, başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum" dedi.

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