Konya’da korkutan görüntü! Yeni bir obruk daha meydana geldi

Konya'nın Karapınar ilçesinde yaklaşık 20 metre çapında yeni bir obruk meydana geldi.

İlçeye bağlı Küçükbece mevkisinde dün yeni bir obruk meydana geldi. Merada koyun otlatırken obruğu gören bir çoban durumu yetkililere bildirdi. Obruğun yer altından balkon şeklinde oluşması ve göçmelerin devam etmesi bölgedeki köylüleri de tedirgin etti.

GÜRÜLTÜYÜ DUYUP OLAY YERİNE GELEN İŞÇİLER ŞOK OLDU

Obruğun oluştuğu bölgeye 200 metre uzaklıkta havuç tarlasında çalışan işçiler, gürültü üzerine olay yerine geldiklerinde büyük şok yaşadı. Köylüler obruğun içinde göçüklerin devam ettiğini belirtti. Karapınar Belediyesi zabıta ekipleri obruk çevresini ilk etapta şeritli çevirerek önlem alıp, bölgeye yaklaşılmaması uyarısında bulundu.

Obruk oluştuğunda bölgede olan çiftçi Şammas Yüksel, obruğun koyun otlatan çoban tarafından görüldüğünü ve kendisine haber verildiğini söyledi. Obruk oluştuğunda 300-400 metre uzakta olduğunu belirten Yüksel, "Çoban "Yer kayıyor, toprak gidiyor" dedi. Hemen koyunları oradan al ve uzaklaş dedim. Koşarak buraya geldim. Geldiğimde obruk hala oluşmaya devam ediyordu. Bizzat gördüm, ağır ağır çöktü. Yaklaştım ama ses olunca uzaklaştım. Bu mevkinin 3-4 kilometre uzaklığında olmuştu. Bizim burada hiç olmamıştı. Şu an obruk hala büyüyor. Yaban hayvanları ve insanlar için tehlikeli. Tedirginiz şu anda. Zeminimiz sağlam diye biliyorduk ama değilmiş. Alt tarafı boşluk ve balkon şeklinde ilerliyor" diye konuştu.

Haberin Devamı

İşçi Ferhat Yükseler ise obruk oluşurken yakınlarda çalıştığını ifade ederek, "200 metre uzakta tarlada çalışıyorduk. Sesi duyunca koştuk. İlk oluştuğunda ve şimdiki arasında büyük fark var. Obruk genişliyor. Bölgeyi bilmeyenler için tehlikeli bir durum. Çevresinde önlem alınmalı" dedi.

Bu Turnenin Geliri Dünya Rekoru Kırdı! Elton John Rekor Gelir ile Bakın Neler Yapabiliyor

Petrolde sevindirici haberler gelmeye devam ediyor! Faraşin Yaylası'ndan petrol müjdesi bekleniyor

Yıldırım’da robotlar yarışıyor: 19 ülkeden yüzlerce katılımcı

Halk çileden çıktı! Datça belediyesini bastı!

Düzce Belediyesi kilometre ve ücret tarifelerini belirledi

Muayene sırasında tesettür kavgası! Yaşlı kadın sıra bekleyen çarşaflı iki kadına hakaret etti!

Kalıcı Ojelerde Korkunç Tehlike! Dikkat Edilmezse Kemikler Dahi…

Milyonluk araçları göle sürüklenmesin diye halatla ağaca bağladılar

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kanlı hesaplaşma! Attığı tokatın bedelini ağır ödedi!

Amerikalı turist, estetik uğruna can verdi!

CHP'li vekiller gidip yerinde görmüştü! Yerli milli gururumuz Togg rekora koşuyor! Yeni rakamlar açıklandı

Düğün kana bulandı! Damada kurşun yağdırdılar! Kurşunların hedefi olan damat yere yığıldı

Resimdeki Ayrıntıyı Görebilecek Misiniz? Dikkat! Bunu Görebilenlerin Sayısı Bir Elin Parmaklarını Geçmiyor

Düğün kana bulandı! Damada kurşun yağdırdılar!

Elinde altın, doları ve Euro olanlar Dikkat! Piyasa uzmanı İslam Memiş'ten çok kritik uyarı!

Çekimlerde Deveden Düşerek Ölen Yeşilçam Filmlerinin Efsane Oyuncusu Akil Öztuna'nın Kızı Meğer…