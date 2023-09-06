Düzce Belediyesi kilometre ve ücret tarifelerini belirledi

2023-2024 eğitim öğretim yılı servis araçlarının ücret tarifesi ve güzergahları belli oldu. Buna göre yeni eğitim döneminde en kısa mesafe 980 TL, en uzun mesafe ise 2160 TL olarak belirlendi.

2023-2024 eğitim öğretim yılı servis güzergah ücretleri, maliyet tablosu ve kilometre ücret tarifelerinin belirlenmesi için tüm paydaşların katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.

Belediye Meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen ve Düzce Belediye Başkan Vekili Hasan Günden'in başkanlığında yapılan toplantıya Milli Eğitim, Emniyet, Jandarma, Otobüsçüler-Minibüsçüler ve Servis Araçları Odası, Düzce Şoförler ile Otomobilciler Esnaf Odası temsilcileri katılım sağladı.

2023-2024 (S Plaka) öğrenci güzergah servis ücret tarifesinin görüşüldüğü toplantıda en kısa mesafe (0-1 km) 980 TL, en uzun mesafe olan 23-25 km ise 2160 TL olarak belirlendi. Ayrıca, 36 hafta üzerinden uygulamaya konulan servis ücret tarifesinde iki (2) çocuğun birden servisle yolculuk yapması halinde de yüzde 10 indirim uygulanması da temsilcilerin imzalarıyla karara bağlandı.

Bu Turnenin Geliri Dünya Rekoru Kırdı! Elton John Rekor Gelir ile Bakın Neler Yapabiliyor

Muayene sırasında tesettür kavgası! Yaşlı kadın sıra bekleyen çarşaflı iki kadına hakaret etti!

Haberin Devamı

Kalıcı Ojelerde Korkunç Tehlike! Dikkat Edilmezse Kemikler Dahi…

Milyonluk araçları göle sürüklenmesin diye halatla ağaca bağladılar

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kanlı hesaplaşma! Attığı tokatın bedelini ağır ödedi!

Amerikalı turist, estetik uğruna can verdi!

CHP'li vekiller gidip yerinde görmüştü! Yerli milli gururumuz Togg rekora koşuyor! Yeni rakamlar açıklandı

Düğün kana bulandı! Damada kurşun yağdırdılar! Kurşunların hedefi olan damat yere yığıldı

Resimdeki Ayrıntıyı Görebilecek Misiniz? Dikkat! Bunu Görebilenlerin Sayısı Bir Elin Parmaklarını Geçmiyor

Düğün kana bulandı! Damada kurşun yağdırdılar!

Elinde altın, doları ve Euro olanlar Dikkat! Piyasa uzmanı İslam Memiş'ten çok kritik uyarı!

Çekimlerde Deveden Düşerek Ölen Yeşilçam Filmlerinin Efsane Oyuncusu Akil Öztuna'nın Kızı Meğer…

ABD ile Ermenistan ortak askeri tatbikat gerçekleştireceğini duyurdu!

Piyasalarda son durum ne? 6 Eylül Çarşamba güncel Borsa, Dolar, Euro, altın fiyatları ne kadar?

İstanbul Havalimanı’nda operasyon! Piyasa değeri 800 bin liralık ilaç ele geçirildi