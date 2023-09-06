Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kanlı hesaplaşma! Attığı tokatın bedelini ağır ödedi!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde alacak verecek meselesi sebebiyle çıkan tartışmada, bir kişi tokat attığı şüpheli tarafından iki bacağından tabancayla ateş edilerek vuruldu. Kavga anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün İnönü Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde bulunan tütün dükkanının önünde meydana geldi. İddiaya göre, dükkan sahibinin akrabası Y.A. ile Y.B. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma Y.B.'nin, Y.A.'ya tokat atmasıyla kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede tabancası çıkartan Y.A. ateş açarak, Y.B.'yi iki bacağından vurdu. Y.B. kanlar içinde yere düştü. Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerine yapılan yaralı, Gebze Fatih Devlet Hastanesine götürüldü. Polis ekipleri kaçmaya çalışan zanlıyı kıskıvrak yakaladı.

Öte yandan, yaşanan kargaşa anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motorize polis ekiplerinin geldiği anlar ve sağlık ekipleri de yer aldı.

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