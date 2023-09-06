Vali Çiftçi Salı Pazarında esnaflarla buluştu

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, esnaf ziyaretlerinin ardında bu kez de Yunus Emre Mahallesi'nde kurulan semt pazarını gezdi.

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Vali Çiftçi Salı Pazarında esnaflarla buluştu

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, esnaf ziyaretlerinin ardında bu kez de Yunus Emre Mahallesi'nde kurulan semt pazarını gezdi.

Haftanın Salı günü kurulan Salı Pazarı'nda bütün tezgahları dolaşan Vali Çiftçi, alış-veriş üzerine pazarcı esnafı ile vatandaşlarla sohbette bulundu.

Vali Çiftçi Salı Pazarında esnaflarla buluştu

Kendisine gelen istekleri de dinleyen Vali Çiftçi, taleplerin karşılanması konusunda gerekli mercilere talimatlarda bulundu.

Vali Çiftçi Salı Pazarında esnaflarla buluştu

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KAYNAK: İHA

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