"Beni sürekli tahrik etti" Eşini öldüren sanığa haksız tahrik indirimi yapıldı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde iki çocuğunun annesi hemşire eşini öldürmekten yargılanan şahıs, suçun haksız tahrik altında işlendiğine karar verilerek, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hakkında "kadına, eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen sanık Mustafa Bulut, Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık Mustafa Bulut ve avukatı katıldı. Mahkeme heyeti tarafından sanık Mustafa Bulut'a mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda eşinin görüştüğü kişileri tanıyıp tanımadığı soruldu. Sanık Bulut söz konusu kişileri tanımadığını belirterek, mahkeme heyetine yazılı savunmasını sundu.

Karar öncesinde mahkeme başkanının son sözünü sorduğu sanık, eşinin yıllar önce yasak ilişki yaşadığını anladığını savunarak, "Son konuşmamızda beni sürekli tahrik etti. Yasak ilişkisini konuşmak istiyordu, ben istemiyordum. Benden yıllar önce yaşadığı yasak ilişkide "Bende bulamadığını onlarda ne buldun?" diye sordum. Öfkeyle suç işledim" dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığa haksız tahrik indirimi uygulayarak, 16 yıl 8 hapis cezası ile sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Olay, 11 Aralık 2022 günü Isparta'nın Eğirdir ilçesi Sekibağ Mahallesi'nde sabah saat 04.30 sıralarında meydana gelmişti. Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde görev yapan hemşire Server Bulut (48), eşi Mustafa Bulut tarafından silahla vurulmuştu. 2 çocuk annesi kadın olay yerinde hayatını kaybetmişti.

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