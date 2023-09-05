"Beni sürekli tahrik etti" Eşini öldüren sanığa haksız tahrik indirimi yapıldı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde iki çocuğunun annesi hemşire eşini öldürmekten yargılanan şahıs, suçun haksız tahrik altında işlendiğine karar verilerek, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

YAYINLAMA
Google News
"Beni sürekli tahrik etti" Eşini öldüren sanığa haksız tahrik indirimi yapıldı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde iki çocuğunun annesi hemşire eşini öldürmekten yargılanan şahıs, suçun haksız tahrik altında işlendiğine karar verilerek, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hakkında "kadına, eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen sanık Mustafa Bulut, Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık Mustafa Bulut ve avukatı katıldı. Mahkeme heyeti tarafından sanık Mustafa Bulut'a mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda eşinin görüştüğü kişileri tanıyıp tanımadığı soruldu. Sanık Bulut söz konusu kişileri tanımadığını belirterek, mahkeme heyetine yazılı savunmasını sundu.

"Beni sürekli tahrik etti" Eşini öldüren sanığa haksız tahrik indirimi yapıldı

Karar öncesinde mahkeme başkanının son sözünü sorduğu sanık, eşinin yıllar önce yasak ilişki yaşadığını anladığını savunarak, "Son konuşmamızda beni sürekli tahrik etti. Yasak ilişkisini konuşmak istiyordu, ben istemiyordum. Benden yıllar önce yaşadığı yasak ilişkide "Bende bulamadığını onlarda ne buldun?" diye sordum. Öfkeyle suç işledim" dedi.

"Beni sürekli tahrik etti" Eşini öldüren sanığa haksız tahrik indirimi yapıldı

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığa haksız tahrik indirimi uygulayarak, 16 yıl 8 hapis cezası ile sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olay, 11 Aralık 2022 günü Isparta'nın Eğirdir ilçesi Sekibağ Mahallesi'nde sabah saat 04.30 sıralarında meydana gelmişti. Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde görev yapan hemşire Server Bulut (48), eşi Mustafa Bulut tarafından silahla vurulmuştu. 2 çocuk annesi kadın olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Rota virüsü vatandaşları fena etkiledi! Besni’deki salgının sebebi belli oldu!Rota virüsü vatandaşları fena etkiledi! Besni’deki salgının sebebi belli oldu!

Artık Antep fıstığı, lisanslı depolarda muhafaza ediliyorArtık Antep fıstığı, lisanslı depolarda muhafaza ediliyor

Müge Anlı'nın kızı Lidya hayrete düşürdü! Anlı, onu medyadan köşe bucak saklıyordu!Müge Anlı'nın kızı Lidya hayrete düşürdü! Anlı, onu medyadan köşe bucak saklıyordu!

Kabahat üstüne kabahat! Kaza yapan sürücü hem alkollü hem de ehliyetsiz çıktı!Kabahat üstüne kabahat! Kaza yapan sürücü hem alkollü hem de ehliyetsiz çıktı!

Husumetlisini başından vurarak, ağır yaralayan şahsın görüntüleri kamerada!Husumetlisini başından vurarak, ağır yaralayan şahsın görüntüleri kamerada!

Dikkat! 50 Yaşına Kadar Tükettiniz Tükettiniz! Cilt Kırışıklığına Tarihe Gömen Çözüm!Dikkat! 50 Yaşına Kadar Tükettiniz Tükettiniz! Cilt Kırışıklığına Tarihe Gömen Çözüm!

İki bıçak darbesiyle komşusunu yaralayan HKP'li Nurullah Efe Ankut için mahkeme kararını verdi!İki bıçak darbesiyle komşusunu yaralayan HKP'li Nurullah Efe Ankut için mahkeme kararını verdi!

Balık için olta attı! Oltaya balık değil martı takıldı!Balık için olta attı! Oltaya balık değil martı takıldı!

İBB’nin Feshane’deki sergisi başına dert açtı! Ekrem İmamoğlu açtı ağzını yumdu gözünü!İBB’nin Feshane’deki sergisi başına dert açtı! Ekrem İmamoğlu açtı ağzını yumdu gözünü!

6 kişilik şebeke çökertildi! Fatih’teki çelik kasa hırsızları yakalandı6 kişilik şebeke çökertildi! Fatih’teki çelik kasa hırsızları yakalandı

Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!

Burcu Esmersoy Müthiş Bir Düğünle Dünya Evine Girdi! Ünlü Sunucunun Gelinliği Görenlerin Ağzını Açık Bıraktı!Burcu Esmersoy Müthiş Bir Düğünle Dünya Evine Girdi! Ünlü Sunucunun Gelinliği Görenlerin Ağzını Açık Bıraktı!

Türkiye felaketin eşiğinden dönmüş! İYİ Partili vekilden bomba itiraf! Seçimi kazansaydık...!Türkiye felaketin eşiğinden dönmüş! İYİ Partili vekilden bomba itiraf! Seçimi kazansaydık...!

Günlerdir Türkiyeyi hedef alan açıklamalar yapıyorlardı! Erdoğan'dan Esad'a net mesajGünlerdir Türkiyeyi hedef alan açıklamalar yapıyorlardı! Erdoğan'dan Esad'a net mesaj

Usta oyuncu hayatını kaybetti! Almanya'da tedavi görüyorduUsta oyuncu hayatını kaybetti! Almanya'da tedavi görüyordu

Bu Farklılıkları Bulmak Çok Zor! Erkeklerin Sadece %3'ü Bulabiliyor!Bu Farklılıkları Bulmak Çok Zor! Erkeklerin Sadece %3'ü Bulabiliyor!

İzleyenleri gülme krizine sokan video! Ne çaydan, ne de motosikletten vazgeçtiİzleyenleri gülme krizine sokan video! Ne çaydan, ne de motosikletten vazgeçti

Fabrika nerde diyorlardı, TOGG fabrikasını ilk defa gezen CHP'li vekillerden şaşırtıcı açıklamalar!Fabrika nerde diyorlardı, TOGG fabrikasını ilk defa gezen CHP'li vekillerden şaşırtıcı açıklamalar!

Dönerci dükkanın yola boşalttığı yağ, caddeyi buz pistine döndürdü! Vatandaşlar ayakta duramadıDönerci dükkanın yola boşalttığı yağ, caddeyi buz pistine döndürdü! Vatandaşlar ayakta duramadı

“Kim Milyoner Olmak İster” Yarışmasında Verilen Ödülde Şok Artış! Yeni Ödülü Görenler Şaşkınlıklarını Gizleyemedi“Kim Milyoner Olmak İster” Yarışmasında Verilen Ödülde Şok Artış! Yeni Ödülü Görenler Şaşkınlıklarını Gizleyemedi

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kabahat üstüne kabahat! Kaza yapan sürücü hem alkollü hem de ehliyetsiz çıktı!
Kabahat üstüne kabahat! Kaza yapan sürücü hem alkollü hem de ehliyetsiz çıktı!
Husumetlisini başından vurarak, ağır yaralayan şahsın görüntüleri kamerada!
Husumetlisini başından vurarak, ağır yaralayan şahsın görüntüleri kamerada!
6 kişilik şebeke çökertildi! Fatih’teki çelik kasa hırsızları yakalandı
6 kişilik şebeke çökertildi! Fatih’teki çelik kasa hırsızları yakalandı
Dönerci dükkanın yola boşalttığı yağ, caddeyi buz pistine döndürdü! Vatandaşlar ayakta duramadı
Dönerci dükkanın yola boşalttığı yağ, caddeyi buz pistine döndürdü! Vatandaşlar ayakta duramadı
Son Haberler
Fatih Altaylı’dan Kılıçdaroğlu’na Kavgada Söylenmeyecek Sözler! ''2.5 puan daha alsaydı az daha bu ülkeyi yönetecekti''
Fatih Altaylı’dan Kılıçdaroğlu’na Kavgada Söylenmeyecek Sözler! ''2.5 puan daha alsaydı az daha bu ülkeyi yönetecekti''
Kendisinden 43 yaş küçük Mısırlı adamla evlenmişti! 84 yaşındaki kadın pişman oldu!
Kendisinden 43 yaş küçük Mısırlı adamla evlenmişti! 84 yaşındaki kadın pişman oldu!
CHP, İYİ Parti kavgası büyüyor! Özgür Özel'den çok sert cevap ''Bir şey söylersem kalbini kırarım''
CHP, İYİ Parti kavgası büyüyor! Özgür Özel'den çok sert cevap ''Bir şey söylersem kalbini kırarım''
"Beni sürekli tahrik etti" Eşini öldüren sanığa haksız tahrik indirimi yapıldı
"Beni sürekli tahrik etti" Eşini öldüren sanığa haksız tahrik indirimi yapıldı
Bu fırsatı kaçırmayın! THY'den ucuz bilet kampanyası
Bu fırsatı kaçırmayın! THY'den ucuz bilet kampanyası
Yabancı uyruklu kadınlar taksiciye saldırdı! Taksici kendisini tekme ve çanta darbelerinden böyle korudu!
Yabancı uyruklu kadınlar taksiciye saldırdı! Taksici kendisini tekme ve çanta darbelerinden böyle korudu!
Çok Okunanlar
Fabrika nerde diyorlardı, TOGG fabrikasını ilk defa gezen CHP'li vekillerden şaşırtıcı açıklamalar!
Fabrika nerde diyorlardı, TOGG fabrikasını ilk defa gezen CHP'li vekillerden şaşırtıcı açıklamalar!
Piyasalarda son durum ne? 5 Eylül Salı güncel Borsa, Dolar, Euro, altın fiyatları ne kadar?
Piyasalarda son durum ne? 5 Eylül Salı güncel Borsa, Dolar, Euro, altın fiyatları ne kadar?
Tahıl Koridoruna şartlı evet! 5 Eylül Salı gazete manşetleri
Tahıl Koridoruna şartlı evet! 5 Eylül Salı gazete manşetleri
İzleyenleri gülme krizine sokan video! Ne çaydan, ne de motosikletten vazgeçti
İzleyenleri gülme krizine sokan video! Ne çaydan, ne de motosikletten vazgeçti
Düzce'de silah imalathanesine baskın yapıldı!
Düzce'de silah imalathanesine baskın yapıldı!
Tahıl Koridoruna şartlı evet! 5 Eylül Salı gazete manşetleri
Tahıl Koridoruna şartlı evet! 5 Eylül Salı gazete manşetleri
Yorumlananlar
IKEA'dan tepki çeken karar: Mescidi kapattı!
IKEA'dan tepki çeken karar: Mescidi kapattı!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Reklam afişleri de çare olmadı! Aylık 24 bin lira maaşla çalışacak şoför bulamıyorlar!
Reklam afişleri de çare olmadı! Aylık 24 bin lira maaşla çalışacak şoför bulamıyorlar!