Husumetlisini başından vurarak, ağır yaralayan şahsın görüntüleri kamerada!

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, husumetlisi olduğu ileri sürülen şahsı başından vuran şüphelinin kaçış anları bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

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Husumetlisini başından vurarak, ağır yaralayan şahsın görüntüleri kamerada!

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, husumetlisi olduğu ileri sürülen şahsı başından vuran şüphelinin kaçış anları bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün, saat 18.00 sıralarında Karşıyaka ilçesi Nergis Mahallesi Ali Alp Böke Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde kıraathane işlettiği öğrenilen Y.A., husumetlisi olduğu öne sürülen K.G.'nin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Y.A. kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ağır yaralanan Y.A.'yı çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Yaralının burada ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Husumetlisini başından vurarak, ağır yaralayan şahsın görüntüleri kamerada!

SALDIRGANIN KAÇIŞ ANI KAMERADA

Olay sonrası kamera kayıtlarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekipleri, kısa süre içerisinde şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Saldırganın kaçışı ise bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin bir süre rahat tavırlar sergilediği ve daha sonra ise koşar adımlarla kaçtığı yer aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Husumetlisini başından vurarak, ağır yaralayan şahsın görüntüleri kamerada!

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KAYNAK: İHA

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