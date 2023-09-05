Balık için olta attı! Oltaya balık değil martı takıldı!

Samsun'da hobi balıkçılığı yapan bir balıkçının sahte yemine saldıran martı oltaya takıldı. Balıkçı ise oltayı çıkarmak için dakikalarca uğraştı.

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Balık için olta attı! Oltaya balık değil martı takıldı!

Samsun'da hobi balıkçılığı yapan bir balıkçının sahte yemine saldıran martı oltaya takıldı. Balıkçı ise oltayı çıkarmak için dakikalarca uğraştı.

19 Mayıs ilçesi Dereköy Mahallesi Dereköy Balıkçı Barınağı'nda hobi balıkçılığı yapan bir vatandaşın oltasının ucuna bağladığı sahte yeme martı saldırdı. Martının ağzına ve kanadına takılan olta, balıkçıya zor anlar yaşattı.

Balık için olta attı! Oltaya balık değil martı takıldı!

Akabinde oltadan kurtarılan martı doğaya geri salındı. O anlar ise cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

Balık için olta attı! Oltaya balık değil martı takıldı!

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KAYNAK: İHA

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