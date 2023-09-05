Rota virüsü vatandaşları fena etkiledi! Besni’deki salgının sebebi belli oldu!

Adıyaman'ın Besni ilçesinde artan zehirlenme vakalarının içme suyunda tespit edilen rota virüsünden kaynaklandığı ortaya çıktı.

YAYINLAMA
Google News
Rota virüsü vatandaşları fena etkiledi! Besni’deki salgının sebebi belli oldu!

Adıyaman'ın Besni ilçesinde artan zehirlenme vakalarının içme suyunda tespit edilen rota virüsünden kaynaklandığı ortaya çıktı.

Besni ilçesinde birkaç gün önce ishal, mide bulantısı, kusma şikayetleri ile yaklaşık 4 bin kişinin hastanelere başvurması üzerine Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ilçe içme suyundan numuneler alarak, inceleme başlatmıştı. Yapılan kontroller ve testler sonucunda Besni ilçesi Erdemoğlu Mahallesi'nden alınan numunede rota virüsüne rastlandı. Besni Kaymakamı Çağlar Partal'ın şebeke suyunun içilmemesi uyarılarının ardından ise vaka sayılarında ciddi bir düşüş yaşandığı öğrenildi.

Rota virüsü vatandaşları fena etkiledi! Besni’deki salgının sebebi belli oldu!

Besni Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şebeke suyunun içme amaçlı kullanılmaması gerektiği belirterek, "29 Ağustos itibarıyla ilçemizde ishal, bulantı şikayeti ile artan vakalar 30 Ağustos tarihinde en yüksek seviyeye ulaşmış olup, 31 Ağustos itibarıyla vaka sayıları düşüşe geçmiştir. Şebeke suyunun rutin testlerinde ve klor seviyelerinde olağandışı bir durum görülmemekle birlikte 31 Ağustos 2023 tarihinde şebeke suyundan alınan numunelerin ileri testlerinde bir odaktan alınan numunelerde kontaminasyon tespit edilmiştir. Bulaşın önlenmesine ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Şebeke suyunun içme amaçlı kullanılmaması ve kişisel hijyene dikkat edilmesi ilanen duyurulur" denildi.

Artık Antep fıstığı, lisanslı depolarda muhafaza ediliyorArtık Antep fıstığı, lisanslı depolarda muhafaza ediliyor

Müge Anlı'nın kızı Lidya hayrete düşürdü! Anlı, onu medyadan köşe bucak saklıyordu!Müge Anlı'nın kızı Lidya hayrete düşürdü! Anlı, onu medyadan köşe bucak saklıyordu!

Kabahat üstüne kabahat! Kaza yapan sürücü hem alkollü hem de ehliyetsiz çıktı!Kabahat üstüne kabahat! Kaza yapan sürücü hem alkollü hem de ehliyetsiz çıktı!

Husumetlisini başından vurarak, ağır yaralayan şahsın görüntüleri kamerada!Husumetlisini başından vurarak, ağır yaralayan şahsın görüntüleri kamerada!

Dikkat! 50 Yaşına Kadar Tükettiniz Tükettiniz! Cilt Kırışıklığına Tarihe Gömen Çözüm!Dikkat! 50 Yaşına Kadar Tükettiniz Tükettiniz! Cilt Kırışıklığına Tarihe Gömen Çözüm!

İki bıçak darbesiyle komşusunu yaralayan HKP'li Nurullah Efe Ankut için mahkeme kararını verdi!İki bıçak darbesiyle komşusunu yaralayan HKP'li Nurullah Efe Ankut için mahkeme kararını verdi!

Balık için olta attı! Oltaya balık değil martı takıldı!Balık için olta attı! Oltaya balık değil martı takıldı!

İBB’nin Feshane’deki sergisi başına dert açtı! Ekrem İmamoğlu açtı ağzını yumdu gözünü!İBB’nin Feshane’deki sergisi başına dert açtı! Ekrem İmamoğlu açtı ağzını yumdu gözünü!

6 kişilik şebeke çökertildi! Fatih’teki çelik kasa hırsızları yakalandı6 kişilik şebeke çökertildi! Fatih’teki çelik kasa hırsızları yakalandı

Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!

Burcu Esmersoy Müthiş Bir Düğünle Dünya Evine Girdi! Ünlü Sunucunun Gelinliği Görenlerin Ağzını Açık Bıraktı!Burcu Esmersoy Müthiş Bir Düğünle Dünya Evine Girdi! Ünlü Sunucunun Gelinliği Görenlerin Ağzını Açık Bıraktı!

Türkiye felaketin eşiğinden dönmüş! İYİ Partili vekilden bomba itiraf! Seçimi kazansaydık...!Türkiye felaketin eşiğinden dönmüş! İYİ Partili vekilden bomba itiraf! Seçimi kazansaydık...!

Günlerdir Türkiyeyi hedef alan açıklamalar yapıyorlardı! Erdoğan'dan Esad'a net mesajGünlerdir Türkiyeyi hedef alan açıklamalar yapıyorlardı! Erdoğan'dan Esad'a net mesaj

Usta oyuncu hayatını kaybetti! Almanya'da tedavi görüyorduUsta oyuncu hayatını kaybetti! Almanya'da tedavi görüyordu

Bu Farklılıkları Bulmak Çok Zor! Erkeklerin Sadece %3'ü Bulabiliyor!Bu Farklılıkları Bulmak Çok Zor! Erkeklerin Sadece %3'ü Bulabiliyor!

İzleyenleri gülme krizine sokan video! Ne çaydan, ne de motosikletten vazgeçtiİzleyenleri gülme krizine sokan video! Ne çaydan, ne de motosikletten vazgeçti

Fabrika nerde diyorlardı, TOGG fabrikasını ilk defa gezen CHP'li vekillerden şaşırtıcı açıklamalar!Fabrika nerde diyorlardı, TOGG fabrikasını ilk defa gezen CHP'li vekillerden şaşırtıcı açıklamalar!

Dönerci dükkanın yola boşalttığı yağ, caddeyi buz pistine döndürdü! Vatandaşlar ayakta duramadıDönerci dükkanın yola boşalttığı yağ, caddeyi buz pistine döndürdü! Vatandaşlar ayakta duramadı

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Dikkat! 50 Yaşına Kadar Tükettiniz Tükettiniz! Cilt Kırışıklığına Tarihe Gömen Çözüm!
Dikkat! 50 Yaşına Kadar Tükettiniz Tükettiniz! Cilt Kırışıklığına Tarihe Gömen Çözüm!
Anne Sütünün Faydaları Arasına Bir Yenisi Daha Eklendi! İşte Karşınızda Mucizeler ile Dolu Beyaz Cevher!
Anne Sütünün Faydaları Arasına Bir Yenisi Daha Eklendi! İşte Karşınızda Mucizeler ile Dolu Beyaz Cevher!
Canan Karatay Kritik Açıklamayı Yaptı: “Uyurken Bile Kilo Verdiriyor!” Vücuttaki Yağlara Son Verin
Canan Karatay Kritik Açıklamayı Yaptı: “Uyurken Bile Kilo Verdiriyor!” Vücuttaki Yağlara Son Verin
Bunu Yaparsanız Cildinizi 20 Yaş Gençleştiriyorsunuz! Mucize Dolu Bu Yöntem sayesinde Kadınlar…
Bunu Yaparsanız Cildinizi 20 Yaş Gençleştiriyorsunuz! Mucize Dolu Bu Yöntem sayesinde Kadınlar…
Son Haberler
Fatih Altaylı’dan Kılıçdaroğlu’na Kavgada Söylenmeyecek Sözler! ''2.5 puan daha alsaydı az daha bu ülkeyi yönetecekti''
Fatih Altaylı’dan Kılıçdaroğlu’na Kavgada Söylenmeyecek Sözler! ''2.5 puan daha alsaydı az daha bu ülkeyi yönetecekti''
Kendisinden 43 yaş küçük Mısırlı adamla evlenmişti! 84 yaşındaki kadın pişman oldu!
Kendisinden 43 yaş küçük Mısırlı adamla evlenmişti! 84 yaşındaki kadın pişman oldu!
CHP, İYİ Parti kavgası büyüyor! Özgür Özel'den çok sert cevap ''Bir şey söylersem kalbini kırarım''
CHP, İYİ Parti kavgası büyüyor! Özgür Özel'den çok sert cevap ''Bir şey söylersem kalbini kırarım''
"Beni sürekli tahrik etti" Eşini öldüren sanığa haksız tahrik indirimi yapıldı
"Beni sürekli tahrik etti" Eşini öldüren sanığa haksız tahrik indirimi yapıldı
Saç Dökülmeleri Artık Tarih Oluyor! O Mucizeyi Şampuan İçerisine…
Saç Dökülmeleri Artık Tarih Oluyor! O Mucizeyi Şampuan İçerisine…
Başkan Erdoğan, Kaza geçiren Ali ve Vuslat Sabancı çiftini hastanede ziyaret etti
Başkan Erdoğan, Kaza geçiren Ali ve Vuslat Sabancı çiftini hastanede ziyaret etti
Çok Okunanlar
Fabrika nerde diyorlardı, TOGG fabrikasını ilk defa gezen CHP'li vekillerden şaşırtıcı açıklamalar!
Fabrika nerde diyorlardı, TOGG fabrikasını ilk defa gezen CHP'li vekillerden şaşırtıcı açıklamalar!
Piyasalarda son durum ne? 5 Eylül Salı güncel Borsa, Dolar, Euro, altın fiyatları ne kadar?
Piyasalarda son durum ne? 5 Eylül Salı güncel Borsa, Dolar, Euro, altın fiyatları ne kadar?
Tahıl Koridoruna şartlı evet! 5 Eylül Salı gazete manşetleri
Tahıl Koridoruna şartlı evet! 5 Eylül Salı gazete manşetleri
İzleyenleri gülme krizine sokan video! Ne çaydan, ne de motosikletten vazgeçti
İzleyenleri gülme krizine sokan video! Ne çaydan, ne de motosikletten vazgeçti
Tatlı Yiyip Şişkinlik Hissi Yaşamamak Mümkün Mü? Tatlının İçerisine Bunu Koyarsanız Eğer Şişkinlik Hissetmeyeceksiniz.
Tatlı Yiyip Şişkinlik Hissi Yaşamamak Mümkün Mü? Tatlının İçerisine Bunu Koyarsanız Eğer Şişkinlik Hissetmeyeceksiniz.
Sağlık bakanı açıkladı! 'Gri kod' uygulaması devreye giriyor! Asıl şimdi sağlıkçılara dokunanlar yandı!
Sağlık bakanı açıkladı! 'Gri kod' uygulaması devreye giriyor! Asıl şimdi sağlıkçılara dokunanlar yandı!
Yorumlananlar
IKEA'dan tepki çeken karar: Mescidi kapattı!
IKEA'dan tepki çeken karar: Mescidi kapattı!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Reklam afişleri de çare olmadı! Aylık 24 bin lira maaşla çalışacak şoför bulamıyorlar!
Reklam afişleri de çare olmadı! Aylık 24 bin lira maaşla çalışacak şoför bulamıyorlar!