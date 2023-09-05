Rota virüsü vatandaşları fena etkiledi! Besni’deki salgının sebebi belli oldu!

Adıyaman'ın Besni ilçesinde artan zehirlenme vakalarının içme suyunda tespit edilen rota virüsünden kaynaklandığı ortaya çıktı.

Besni ilçesinde birkaç gün önce ishal, mide bulantısı, kusma şikayetleri ile yaklaşık 4 bin kişinin hastanelere başvurması üzerine Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ilçe içme suyundan numuneler alarak, inceleme başlatmıştı. Yapılan kontroller ve testler sonucunda Besni ilçesi Erdemoğlu Mahallesi'nden alınan numunede rota virüsüne rastlandı. Besni Kaymakamı Çağlar Partal'ın şebeke suyunun içilmemesi uyarılarının ardından ise vaka sayılarında ciddi bir düşüş yaşandığı öğrenildi.

Besni Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şebeke suyunun içme amaçlı kullanılmaması gerektiği belirterek, "29 Ağustos itibarıyla ilçemizde ishal, bulantı şikayeti ile artan vakalar 30 Ağustos tarihinde en yüksek seviyeye ulaşmış olup, 31 Ağustos itibarıyla vaka sayıları düşüşe geçmiştir. Şebeke suyunun rutin testlerinde ve klor seviyelerinde olağandışı bir durum görülmemekle birlikte 31 Ağustos 2023 tarihinde şebeke suyundan alınan numunelerin ileri testlerinde bir odaktan alınan numunelerde kontaminasyon tespit edilmiştir. Bulaşın önlenmesine ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Şebeke suyunun içme amaçlı kullanılmaması ve kişisel hijyene dikkat edilmesi ilanen duyurulur" denildi.

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