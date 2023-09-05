Artık Antep fıstığı, lisanslı depolarda muhafaza ediliyor

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Türkiye'nin ilk Antep Fıstığı Lisanslı Deposunun yeni üretim sezonunda ürün alımına başladığını belirterek, tesisin fıstık üreticilerine sağlıklı ve güvenli depoculuk hizmetinin yanı sıra çeşitli devlet desteklerini bir arada sunduğunu söyledi.

GTB yönetim kurulu başkanı Mehmet Akıncı, "Antep fıstığı lisanslı depo, üreticilerimize sağlıklı ve güvenli depoculuk hizmeti sunmakta. Üreticilerimiz gönül rahatlığıyla ürünlerini lisanslı depomuzda muhafaza edebilirler. Devlet garantisi altında hizmet veren tesisimizde üreticilerimize nakliye, depo ve analiz destekleri sağlanmakta" dedi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en önemli tarım ürünlerinin başında gelen Antep fıstığında boz fıstığın ardından kırmızı kabuklu Antep fıstığında ürün hasadına başlandı.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, arz yığılmalarının yaşandığı hasat döneminde ürününü erken satmak istemeyen çiftçilerin devlet garantisi altında hizmet veren Antep Fıstığı Lisanslı Depoda ürünlerini sağlıklı şartlarda muhafaza edebileceklerini ifade etti.

Antep Fıstığı Lisanslı Deponun en modern teknolojiyle 2021 yılında GTB ve İKA iş birliğiyle Gaziantep ve bölge üreticisinin hizmetine açıldığını hatırlatan Akıncı, yaklaşık 10 bin ton fiziki depolama kapasitesine sahip olan tesisin üreticilere ürünlerini sağlıklı, sigortalı ve güvenli bir ortamda muhafaza etme olanağı sunduğunu dile getirdi.

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Gaziantep-Nizip karayolu Küllü mevkiinde hizmetlerini sürdüren lisanslı deponun işleyişi hakkında bilgi almak isteyen tüm çiftçileri tesise davet eden Akıncı, "Antep fıstığı; sosyal, ekonomik ve kültürel etkileşiminin yüksek olmasından dolayı Gaziantep ve bölge halkının en önemli tarım ürünlerinin başında gelmekte. Antep Fıstığı Lisanslı depoyu Antep fıstığının ana vatanı Gaziantep'te hizmete kazandırmaktaki temel gayemiz herhangi ticari bir kaygı gütmeden ürünün kalitesini koruyarak, üreticimizi daha fazla üretime teşvik etmekti. Çok büyük bir emek ve özveriyle ancak yıllar içerisinde yetiştirilen fıstığın her tanesi bizim için çok kıymetli. Bu nedenle fıstığın geleceğine yapılmış en önemli yatırım olarak değerlendirdiğimiz Türkiye'nin ilk Antep Fıstığı Lisanslı Deposunu Gazi şehrimize kazandırdık. Modern ve teknolojik bir alt yapıya sahip olan tesis, güvenli depolamanın yanı sıra ürünü işleyen firmalar için de istenilen miktar, standart ve kalitede ürün temini sağlamakta" dedi.

"Ürünler sınıflandırılarak çuvallanıyor"

Antep Fıstığı Lisanslı Depoya kuru kırmızı kabuklu, kırmızı kavlak ve boz kavlak Antep fıstıklarının kabul edildiğini aktaran Akıncı, "Her şeyden önce diğer lisanslı depoların aksine Antep Fıstığı Lisanslı depoda ürünler birbirlerine karıştırılmamakta. Üretici depoya teslim ettiği ürününü aynı şekilde geri alabilmekte. Depoya ürün getirmek için önceden herhangi bir randevu almaya veya farklı bir işlem yapmaya gerek yok. Depoya kabul edilen Antep fıstığı temizleme işlemine tabi tutulduktan sonra laboratuvar ortamında sınıflandırması yapılarak barkod sistemiyle çuvallanmakta ve daha sonra özel kafeslerde koruma altına alınmakta. Üretici çuvallanarak kafes sisteminde muhafaza edilen ürününü istediği zaman geri alabildiği gibi Türkiye Ürün İhtisas Borsası aracılığıyla elektronik ortamda satışını da gerçekleştirebilmekte. TÜRİB üzerinden yapılan bu satışlarda ürün bedeli mudiinin yatırım hesabına geçmeden ürün hiçbir şekilde karşı tarafa teslim edilmemekte" şeklinde konuştu.

"Devlet destekleri sağlanmakta"

Güvenli ve sağlıklı depolama, tüm risklere karşı koruma ve elektronik ürün senedi (ELÜS) ile kolay alım-satım imkânı sağlayan Antep Fıstığı Lisanslı Deponun üreticilere çeşitli devlet destekleri sağladığına da vurgu yapan Akıncı, "Antep fıstığını, lisanslı depoda muhafaza eden üreticilerimize devletimiz tarafından ton başına 100 TL nakliye desteği, ton başına 30 TL aylık depo kira desteği ve parti başına da 25 TL analiz desteği verilmekte. Tüm bunların yanı sıra çiftçilerimize Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) ile kolay alım satım ve finansmana kolay erişim imkânını da tanınmakta" diye konuştu.

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