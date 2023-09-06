İstanbul Havalimanı’nda operasyon! Piyasa değeri 800 bin liralık ilaç ele geçirildi

İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 800 bin lira değerinde kanser tedavisinde kullandığı belirlenen ve sahte belgeler düzenlenerek yurt dışına gönderileceği tespit edilen 998 adet kaçak ilaç ele geçirildi.

GÜMRÜKTEN İLAÇ SOKMAK İÇİN SAHTE İZİN BELGELERİ DÜZENLEDİLER

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürüttüğü çalışmalarda Türkiye'den yurt dışına ilaç ihracatı yapacak olan bir firmayı inceleme altına aldı. Yapılan incelemelerde firmanın iç piyasadan ilaç toplayarak sahte izin belgeleri kullanmak suretiyle yurt dışına ilaç göndereceğinin tespit edilmesi üzerine, firmanın İstanbul Havalimanı kargo bölümündeki gönderisine yönelik ekiplerce fiziki kontrol başlatıldı. Gerçekleştirilen kontrollerde, kargoda bulunan ilaçlar dikkatle incelemeden geçirildi. Söz konusu ilaçların kanser tedavisi gibi önemli hastalıkların tedavisinde kullanıldığı belirlendi.

Operasyonun devamında söz konusu firmanın adresine baskın düzenlenerek olay yerinde tespit edilen ilaçlarla birlikte toplam 988 adet ilaca el konuldu. İlaçların piyasa değerinin 800 bin Türk Lirası olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Bu Turnenin Geliri Dünya Rekoru Kırdı! Elton John Rekor Gelir ile Bakın Neler Yapabiliyor

Kalıcı Ojelerde Korkunç Tehlike! Dikkat Edilmezse Kemikler Dahi…

Resimdeki Ayrıntıyı Görebilecek Misiniz? Dikkat! Bunu Görebilenlerin Sayısı Bir Elin Parmaklarını Geçmiyor

Haberin Devamı

Çekimlerde Deveden Düşerek Ölen Yeşilçam Filmlerinin Efsane Oyuncusu Akil Öztuna'nın Kızı Meğer…

Hayvansal yağa alternatif bitkisel çözüm: "Gıda bileşenleri tedariğinde dışa bağımlılığı azaltacak"

Bir evden tam 30 bin dolar çalan şüpheli, Marmaris’te yakayı ele verdi!

Vali Çiftçi Salı Pazarında esnaflarla buluştu

Reyting rekorları kıran dizilere imza atmıştı! Başarılı yönetmen gölde boğularak hayatını kaybetti!

İstanbul ve Kırklareli'ni vuran aşırı yağmur felaketinin dehşet verici görüntüleri gün ağırınca gözler önüne serildi

Vatandaşın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na İSKİ isyanı! 'Öldükten sonra mı dönecek?'

Dış Ticarette Yüz Yıllık Rekor Kırıldı! Ağustos Ayında Açıklanan…

Meteoroloji o bölge ve illeri uyardı! Bu gün hava durumu nasıl olacak? 6 Eylül Çarşamba hava durumu

İstanbul valisi Davut Gül, açıkladı! İstanbul Sel felaketinde 2 can kaybımız var

Aşırı yağış nedeniyle Başakşehir Metrosonu sel bastı tam bir can kurtarma mücadelesi yaşandı, İnanılmaz görüntüler!

Meteoroloji saatler önce duyurmuştu! İstanbul yağmura teslim oldu, Vali Gül'den uyarı üzerine uyarı

Başkan Erdoğan'dan gençlere peş peşe müjdeler: vergisiz telefon, evleneceklere kredi...

Piyasalarda son durum ne? 5 Eylül Salı güncel Borsa, Dolar, Euro, altın fiyatları ne kadar?

Türkiye felaketin eşiğinden dönmüş! İYİ Partili vekilden bomba itiraf! Seçimi kazansaydık...!

Fatih Altaylı’dan Kılıçdaroğlu’na Kavgada Söylenmeyecek Sözler! ''2.5 puan daha alsaydı az daha bu ülkeyi yönetecekti''