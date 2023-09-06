İstanbul Havalimanı’nda operasyon! Piyasa değeri 800 bin liralık ilaç ele geçirildi

İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 800 bin lira değerinde kanser tedavisinde kullandığı belirlenen ve sahte belgeler düzenlenerek yurt dışına gönderileceği tespit edilen 998 adet kaçak ilaç ele geçirildi.

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İstanbul Havalimanı’nda operasyon! Piyasa değeri 800 bin liralık ilaç ele geçirildi

İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 800 bin lira değerinde kanser tedavisinde kullandığı belirlenen ve sahte belgeler düzenlenerek yurt dışına gönderileceği tespit edilen 998 adet kaçak ilaç ele geçirildi.

GÜMRÜKTEN İLAÇ SOKMAK İÇİN SAHTE İZİN BELGELERİ DÜZENLEDİLER

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürüttüğü çalışmalarda Türkiye'den yurt dışına ilaç ihracatı yapacak olan bir firmayı inceleme altına aldı. Yapılan incelemelerde firmanın iç piyasadan ilaç toplayarak sahte izin belgeleri kullanmak suretiyle yurt dışına ilaç göndereceğinin tespit edilmesi üzerine, firmanın İstanbul Havalimanı kargo bölümündeki gönderisine yönelik ekiplerce fiziki kontrol başlatıldı. Gerçekleştirilen kontrollerde, kargoda bulunan ilaçlar dikkatle incelemeden geçirildi. Söz konusu ilaçların kanser tedavisi gibi önemli hastalıkların tedavisinde kullanıldığı belirlendi.

İstanbul Havalimanı’nda operasyon! Piyasa değeri 800 bin liralık ilaç ele geçirildi

Operasyonun devamında söz konusu firmanın adresine baskın düzenlenerek olay yerinde tespit edilen ilaçlarla birlikte toplam 988 adet ilaca el konuldu. İlaçların piyasa değerinin 800 bin Türk Lirası olduğu tespit edildi.

İstanbul Havalimanı’nda operasyon! Piyasa değeri 800 bin liralık ilaç ele geçirildi

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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KAYNAK: İHA

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