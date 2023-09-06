Muayene sırasında tesettür kavgası! Yaşlı kadın sıra bekleyen çarşaflı iki kadına hakaret etti!

Trabzon'un Of ilçesinde bir kadın hastanede muayene sırası bekleyen iki çarşaflı kadına yönelik hakaretlerde bulundu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Muayene sırasında tesettür kavgası! Yaşlı kadın sıra bekleyen çarşaflı iki kadına hakaret etti!

Trabzon'un Of ilçesinde bir kadın hastanede muayene sırası bekleyen iki çarşaflı kadına yönelik hakaretlerde bulundu. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, hakaret eden kadın hakkında işlem başlatıldı.

Trabzon'un Of ilçesi Devlet Hastanesi'nde poliklinik sırası bekleyen tesettürlü Merve Karamolla ve Fatma Kahveci'ye aynı yerde sıra bekleyen Z.Ö. (74) isimli bir kadın çarşaflarına yönelik hakarette bulundu. Z.Ö., "Pislikler, hayvanlar, öküzler, zırdeliler..." gibi hakaretleri peş peşe sıraladı. Saldırgan kadına çevredekiler ve görevliler engel olmaya çalıştı. O anları görüntüleyen bir hasta yakını ise Z.Ö.'ye "Saygı duyacaksın! Terbiyesiz! Ne istiyorsun bu insanlardan?" diyerek tepki gösterince hakaret eden kadın "Kes sesini, terbiyesiz sizsiniz, hayvanlar" yanıtını verdi. Çevredeki vatandaşların da tepkisine rağmen kadın hakaret etmeyi ve alay etmeyi sürdürürken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Kahveci ve Karamolla isimli kadınların şikayeti üzerine hakaret eden kadın hakkında işlem başlatıldı.

İlim, irfan ve alimler şehri olarak bilinen Of ilçesinde tesettürlü iki kadına hakaret eden kadına ilçe halkı tepki gösterdi. Trabzon'un Of ilçesinde yaşayan Ayşe Topçu, "Herkes nasıl isterse öyle giyebilir. Kimseye karışmamak lazım. Ne kapalı açığa karışacak, ne de açık kapalıya karışsın. Herkes kendinden sorumlu. Kötü sözlere tepki gösteriyoruz" dedi.

Muayene sırasında tesettür kavgası! Yaşlı kadın sıra bekleyen çarşaflı iki kadına hakaret etti!

Doğançay Mahallesi Muhtarı Metin Çakıroğlu ise duydukları olayı tepkiyle karşıladıklarını dile getirerek, "Bu memlekette herkes dileği gibi giyer ve yaşar. Ne giydiği, ne içtiği, ne yediği kimseyi ilgilendirmez diye düşünüyorum. Burası alimler ilçesidir ama o olmasa bile birinin giydiği kıyafet kimseyi ilgilendirmez. İsterse mini etekle gezer, isterse çarşafla gezer. Bu işler kimseyi bağlamaz. Esasında o tepkiyi gösterendir gerici diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Kadriye Şahin isimli bir başka ilçe sakini ise "Herkes hürdür. Ne istiyorsa onu giyer. Kimse karışamaz. Ne açık giyiyorsun diye o sana karışıyor mu. O çarşaf giyiyor diye ona karışamazsın. Neresi olursa olsun kimse karışamaz" ifadelerini kullandı.

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KAYNAK: İHA

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