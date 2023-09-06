Halk çileden çıktı! Datça belediyesini bastı!

Datça'da yıllardır önü kesilmeyen kaçak yapılaşma, sahillerin işgali ve eğlence mekanlarının yüksek desibelli müzik yayını vatandaşı çileden çıkardı.

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Halk çileden çıktı! Datça belediyesini bastı!

Datça'da yıllardır önü kesilmeyen kaçak yapılaşma, sahillerin işgali ve eğlence mekanlarının yüksek desibelli müzik yayını vatandaşı çileden çıkardı. Belediye'nin duyarsızlığına tepki göstermek amacıyla Datça Belediyesi önünde toplanan bir grup vatandaş, Datça Belediyesi yönetimine protesto etti.

Datça'da kaçak yapılaşmaya, sahillerin işgaline ve yüksek sesli müziğe göz yumulduğunu ileri süren bir grup vatandaş Datça Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı. Özel Çevre Koruma alanı olmasına rağmen Datça Belediyesi'nin görevini yapmamasından dolayı ilçenin her geçen gün değerlerini yitirdiğini ileri süren grup, "Datça yarımadasının ekosistemine, doğasına aykırı biçimde ranta dayalı turizm politikaları ve kontrolsüz kentleşme başlı başına bir sorun oldu. Yapılaşmayı tek başına tartışmak gerekiyorken, bir de kaçak yapılaşmanın tüm yarımadada ve özellikle Datça merkezde hızla arttığını görüyoruz. Peki arkeolojik sit alanlarının korunmadığı, kaçak yapıların görünmez kılındığı, tespit edilen ve hatta yıkım kararı alınan yapılarda karar infazlarının yapılmadığı, kıyıların her gün daha da yayılan biçimde işgal edildiği ve ranta teslim edildiği bir kentte, belediye nerede? Bizi duyuyor mu? Biz belediyeyi duyuyor, görüyor ve izliyoruz. Datça'nın hızla ranta, sermayeye teslim edilmesine karşı, tüm hukuksuz girişimleri durdurma yetkisi olan Belediye'yi de izliyoruz ve artık "dur, hoş görme, tolerans gösterme, belediye görevini yap" diyoruz sözleri ile yıkım kararlarının uygulanmasını istediler.

Halk çileden çıktı! Datça belediyesini bastı!

Sahillerin işgal altında olduğunu ve kıyılarda hukuksuz kiralamaların yapıldığın belirten protestocu grup, "Meskun mahalde müzik ve işletme ruhsatı olmayan eğlence mekanlarının müzik adı altında gürültü kirliliğine göz yumulmasını, bunun yaygın hale gelmesini kabul etmiyoruz! Belediye yüzlerce insanın bu konudaki şikayetlerini görmezden gelme görevini yap. Belediyeden talebimiz çok açık, Kamusal alanlara, haklarımıza hukuksuz biçimde müdahale edilmesi karşısında "yetkim yok" beyanının ötesine geçerek, yetkilerini kullanmasını ve görevini yapmasını talep ediyoruz. Belediye görevini yapmamaya devam ederse, geriye savunacağımız bir Datça kalmayacak. Bu nedenle, yerel seçimler öncesi Datçalı yurttaşlar olarak belediyeyi bir kez daha uyarıyor ve tüm bu görev ihmallerine karşı ses çıkarıyor, halktan, doğadan yana olmayan, kentli haklarımızı yok sayan yönetimlere oy vermeyeceğimizi ilan ediyoruz" ifadelerine yer verdiler.

Halk çileden çıktı! Datça belediyesini bastı!

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KAYNAK: İHA

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