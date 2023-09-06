Minik Zabıta’nın hayalleri gerçek oldu

Zabıta üniforması giyme hayali kuran Ahmet Emir Akçen'in bu isteği Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu tarafından gerçeğe dönüştürüldü.

ZABITA ÜNİFORMASI GİYEN MİNİĞİN SEVİNCİ GÖZLERİNDEN OKUNDU

Giresun'da Zabıta Haftası nedeniyle güzel ve anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu tarafından Zabıta üniforması giyme hayali kuran minik Ahmet Emir Akçen'e, Zabıta üniforması ve çeşitli hediyeler verildi. Zabıta üniformasını giyerken ki sevinci gözlerinden okunan Akçen, daha sonra ekiplerle birlikte denetime çıktı.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, yaptığı açıklamada, "Ahmet Emir gerçekten çok zeki bir çocuk. Çocuklarımızın mutluluğu bizler için paha biçilemez bir duygu. Ahmet Emir'i sevindirebildiysek ve yüzünü güldürebildiysek bizlere ne mutlu. Bu vesileyle Zabıta Haftası'nı bir kez daha kutluyorum" dedi.

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