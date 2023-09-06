Berdan Mardini hiç böyle görmediniz! Gelen eleştirilere açtı azını yumdu gözünü!

Barbie akımına katılarak pembe takımları ile poz veren Berdan Mardini paylaştığı fotoğraflarına sosyal medyadan olumsuz yorum yağınca açtı ağzını yumdu gözünü.
Son dönemlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan ünlü türkücü Berdan Mardini tarzını eleştirenlere cevap verdi.
Çıkardığı şarkılar ve iddialı tarzıyla dikkat çeken isemlerden biri olan Berdan Mardini sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.Dünyayı kasıp kavuran Barbie akımına katılan Berdan Mardini geçtiğimiz günlerde pozlarını paylaşmıştı.
Pembe kombiniyle eleştirilen Berdan Mardini isyan etti. Bir magazin haberine göre eleştirileri cevaplayarak: "Bir kıyafet giyenim hemen olay oluyor, ne yani doğuluyum diye şalvarla mı dolaşayım kardeşim! Başkası giysin 'Aaa ne kadar yakışmış' ben giyeyim, 'türkücüye bak' oluyor".
"Artık fotoğraflarımı yoruma da kapatacağım. İnsanların kötü kalbini görmek istemiyorum.Bir kombin yaparım çok konuşulur ama 300 kişiye ekmek kapısı açan bir iş yapmışımdır, bu konuşulmaz. Pes artık!"diyerek sözlerine yer verdi.
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KAYNAK: Bölge Gündem Haber