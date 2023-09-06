Antalya'da feci kaza! Hatalı sollama az kalsın canını alacaktı!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ticari taksiyi sollayan motosikletin, otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan ve sürücü belgesinin olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsü ve motosiklet sahibine 16 bin 380 TL para cezası uygulandı.

Kaza; Aşağı Hisar Mahallesi Hisar Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Serhat Özbayındır'ın kullandığı 07 JM 687 plakalı motosiklet, aynı istikamette seyir halindeki ticari taksiyi solladığı sırada, İlker Boztepe'nin kullandığı 07 LLG 55 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Serhat Özbayındır ve motosiklette yolcu olarak bulunan Yusuf Sercan Kılıç, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü belgesinin olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsüne 8 bin 190 TL, motosiklet sahibine 8 bin 190 TL olmak üzere toplam 16 bin 380 TL para cezası uygulandı.

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