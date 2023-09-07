Bu araçları kullananlar dikkat! Bomba gibi patlayabilir!

Eskişehir'de yaklaşık 15 yıldır tamircilik yapan İsmail Yücel, güneşte ya da havasız ortamda şarj edilen scooter ve elektrikli bisiklet bataryalarının patlayarak büyük maddi hasara yol açtığını söyledi.

Son yıllarda elektrikli bisiklet ve scooterlar şehir içi ulaşımın vazgeçilmezi haline geldi. Trafiğe takılmamak ya da kısa mesafe ulaşımda yürümemek için tercih edilen ürünlerin sayısı, kiralama uygulamaları yapan firmaların sayesinde oldukça arttı. Kiralama yapan firmaların yanı sıra şahsi bisiklet ve scooterlar da artarken, vatandaşların dikkatsizliği sonucunda batarya patlamaları gündeme geldi.

Eskişehir'de uzun yıllardır tamircilik yapan İsmail Yücel, özellikle yaz mevsiminde birçok patlama vakası meydana geldiğini, bunların tamir için kendisine getirildiğini söyledi. Sarj etme işlemi sırasında dikkat edilmesi gerektiğini belirten Yücel, "Elektrikli bisiklet ve scooterlar güneşin altında ya da havasız bir ortamda sarj edilmemelidir. Aksi halde patlama meydana gelmesi çok muhtemeldir ve fiziki zararın yanı sıra maddi hasar da kaçınılmazdır" dedi.

"600 ila 5 bin lira arasında masraf çıkar"

Elektrikli scooter ve bisiklet kullanan vatandaşların sarj bakımına dikkat etmediğini söyleyen İsmail Yücel, şarj etme işlemi sırasında da dikkatli olması gerektiğini söyledi. Bataryaların güneşten ve sıvı temasından korunurken de yanlış önlemler alındığını dile getiren Yücel, "Elektrikli bisiklet ve scooterlar güneşin altında değil, gölgede şarj edilmelidir. Vatandaşlar bu hataya çok sık düşüyor ve güneşin altında şarj etme işlemi yapıyorlar. Bu durumda hem güneşin sıcağı hem de bataryanın ısınmasıyla yüzde 90 patlama oluyor. Bu patlamalar neticesinde masraf artarken, tamir işlemi de zorlaşıyor. Kışın ise bazı vatandaşlarımız şarj aletlerini yağmur ve sıvı temasından korumak için ağzı hava almayacak şekilde naylon poşete koyuyor. Yazın sıcaktan patlayan şarj cihazı kışın ise havasızlıktan patlıyor. Vatandaşların her ikisini de yapmaması ve dikkat etmesi gerekiyor. Bu tarz patlamalarda fiziksel hasarın yanı sıra maddi hasar da meydana geliyor. Örneğin normal bir scooter patladığında minimum 600 lira masraf çıkarken, engelli araçlarında 5 bin liraya kadar masraf çıkıyor. Bu şikâyetlerle bana gelen çok fazla vatandaş var ama tamiri de çok zorluyor. Bataryaların yanı sıra, şu anda sıklıkla kullanılan elektrikli bisiklet ve scooter modellerinde gösterge panelleri de çok önemli. Çok seyrek yağmur yağışında bile göstergenin korunması lazım. Eğer göstergeye su kaçarsa arıza yapıyor ve o da minimum 600 lira masraf yapıyor" dedi.

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