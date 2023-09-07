Evini satışa çıkardı, gelen hediye demlik ile evinden oldu!

Ümraniye'de yaşayan Mehmet Kaya, internet üzerinden evini satışa verdi. Bir kişi, evi almak istediğini söyleyerek kargoyla hediye çaydanlık gönderdi. Hediyeyi alan Kaya, attığı bir imzayla 48 yıllık evini kaybetti. 10 yıldır hukuk mücadelesi veren Mehmet Kaya, davayı kazandı ancak tapuyu halen alamadı.

ATTIĞI İMZA PAHALIYA MAL OLDU

Ümraniye'de ikamet eden Mehmet Kaya (75), 48 yıldır oturduğu evini 2013 yılında internet üzerinden satılığa verdi. İddiaya göre, verdiği ilan üzerinden kendisine ulaşan bir kişi ile anlaştı. Evi almak isteyen kişi kendisine hediye olarak çaydanlık gönderdi. Sahte kargocudan çaydanlığı alan Mehmet Kaya, verilen kağıda imza atarak evinden olduğunu anlayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Kaya'nın kapısına gelen kargocunun sahte olduğu ve imzaladığı kağıdın da senet olduğu öğrenildi. Dolandırıldıktan sonra evinin icralık olmasıyla kendisine çıkarılan vergi borcu için 10 yıldır hukuk mücadelesi veren Kaya, davayı kazandı ancak 48 yıldır evinin tapusunu halen alamadı.

"Tüm birikimim bu 10 yıllık süreçteki davada masraflara gitti"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan ev sahibi Mehmet Kaya, "2013 yılında evime internet üzerinden satışa çıkardım. İlanı görerek bizimle iletişime geçen kişiyle 480 bin Lira'ya anlaştık. Bu şahıs beni çok sevdiğini söyleyerek eşime çaydanlık hediye göndereceğini söyledi. Biz de kıramadık tamam dedik. Sahte kargocuyla kapımıza gelen çaydanlığı teslim almak için kağıda imza attık meğerse biz 189 bin Liralık senete imza atmışız. Konuyu mahkemeye taşıdık, 10. yılın sonunda kazandık ancak hala evimizin tapusunu alamadık. Senetlere imza atarak borçlandırıldığım için o dönemde evimin tapusu karşı tarafa geçmişti. Tüm davaları kazanmış olmama rağmen tapumu hala alamadım. Tapumun geri verilmesini istiyorum. Hurda işleriyle uğraşıyordum. Bu olay sonrası 48 yıllık evim elimden gitti. Tüm birikimim bu 10 yıllık süreçteki davada masraflara gitti. Sağlığımı kaybettim. 48 yıllık evimi geri istiyorum" dedi.

Haberin Devamı

Astım Hastaları Dikkat! Kullandığınız İlaçlar Bağımlılık Yapıyor Mu? Hastalıktan Sonra İlaçlar…

Arkadaşlığı Kolayca Aşka Dönüştürebileceğiniz O Burç!

Ürgüp'te havada korku dolu anlar! Sıcak hava balonu cami minaresine çarptı

Kütahya’da Türkiye Tarihine Geçecek Buluş! Tarih Bilimcileri Şok İçinde! Türkiye’de İlk Defa…

Taksici uzaklaşmak istedi, ancak peşini bırakmadılar! Laleli'de motosikletli eşkıyalar önce aracın lastiğini, sonra taksiciyi vurdu!

Kredi kartı ile alışveriş yapanlara kötü haber! Yeniden düzenlemeye gidiliyor

Müşterilerine duyurdu! Pizza restoran zinciri ‘Gel-Al’ servisinde indirim!

Bu gün Piyasalar ne durumda? Altın, Dolar, Euro alıp satacak olanlar dikkat! 7 Eylül Perşembe güncel fiyatlar

Bu araçları kullananlar dikkat! Bomba gibi patlayabilir!

Haçka Yaylasına Kamyonkondu! Bir bakan, dönüp bir daha bakıyor!

Meteorolojiden o iller için sarı kod uyarısı, Bu gün hava durumu nasıl olacak? 7 Eylül Perşembe hava durumu

O Meyve Hindistan’da Kutsal Kabul Ediliyor! C Vitamin deposu Bu Mucize Meyveyi Hiç Yediniz Mi? Hinduların…

Emeklilere yeni müjde? SSK ve Bağ- Kur emeklisine Cumhuriyet Bayramı ve emekli ikramiye ödemesi, İşte muhtemel emekli maaş tablosu

Muharrem İnce, Meral Akşener ile görüştü

Tartıştığı kadını yumrukla bayılttı

Pendikspor, Galatasaray'ın Norveçli oyuncu Fredrik Midtsjö ile anlaştı

Bordo mavililerden transfer hamlesi! Dev golcüye talip oldular, İmza an meselesi

Düğün salonu girişinde Damada silahlı saldırı düzenleyen zanlı tutuklandı

Bu maddeler 1 Eylül'de yürürlüğe girdi! Arabuluculuğa başvuruda bilinmesi gereken 8 madde!

İmamoğlu, bir daha selden felaket yaşanmayacak demişti! İSKİ'nin duyarsızlığı yüzünden felaket göz göre göre geldi