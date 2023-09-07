Yeni Kaymakamdan şık hareket! Ayağının tozuyla, şehit ailelerini ziyaret etti

Afyonkarahisar Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, devlet olarak her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduklarını söyledi.

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Yeni Kaymakamdan şık hareket! Ayağının tozuyla, şehit ailelerini ziyaret etti

Afyonkarahisar Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, devlet olarak her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduklarını söyledi.

AYAĞININ TOZUYLA ŞEHİT AİLELERİNİ ZİYARET ETTİ

Afyonkarahisar Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, ilçede ki şehit ailelerini ve Yunus Emre Mahallesinde bulunan Tabduk Emre ile Yunus Emre türbelerini ziyaret etti. Kaymakam Çengel göreve başladığı ilk gün şehit Adem Göktaş ve şehit İbrahim Çetin'in ailelerine ziyaret etti. Ziyarete şehit aileleri ile tanışarak sohbet eden Kaymakam Çengel, şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını bildirdi.

Yeni Kaymakamdan şık hareket! Ayağının tozuyla, şehit ailelerini ziyaret etti

Daha sonra Yunus Emre Mahallesinde bulunan Tabduk Emre ile Yunus Emre Türbelerini ziyaret eden Kaymakam Çengel, Yerel Araştırmacı Yazar Hüseyin Hüsrevoğlu'ndan türbeler ve ilçenin tarihi hakkında bilgiler aldı.

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KAYNAK: İHA

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