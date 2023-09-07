Geleceğin mesleğine ilgi artıyor! İşte, Türkiye’nin en çok para kazandıracak mesleği

TÜİK'e göre Türkiye'nin en çok kazandıran meslek grupları arasında ilk 5 sırada yer alan Uçak Mühendisliği dalları, yoğun ilgi görüyor. Bu meslek gruplarına alanında yetişmiş insanların istihdam edilmesini sağlamak isteyen Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, öğrencilerine nitelikli ve uygulamalı eğitim veriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'nin en çok para kazandıran meslek grupları arasında yer alan Uçak Mühendisliği bölümüne olan ilgi her geçen gün artıyor. TÜİK'in açıkladığı ilk 5 sıra; Pilotaj, Uçak Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Havacılık Elektrik Elektroniği ve Uçak Bakım Onarım bölümlerinden oluşuyor.

Bu çerçevede Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde (SBTÜ) bulunan Uçak Mühendisliği Bölümü de yoğun ilgi görüyor. Türkiye'de YKS ile en yüksek puanla öğrenci alan uçak mühendisliği bölümleri arasında 5'inci sırada yer alan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, kampüs içerisinde bulunan 5 ayrı laboratuvarı ile öğrencilere nitelikli eğitim sağlıyor.

"Geleceğin Mühendisleri SBTÜ'de yetişecek"

Fakülte ile ilgili bilgiler veren SBTÜ Rektör Yardımcısı ve Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsnü Deniz Başdemir, "Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 21 Haziran 2023 tarihinde yayınlanan 2022 yılı yükseköğretim istihdam göstergelerinde, lisans mezunlarında kayıtlı istihdam oranı 2022 yılında yüzde 71.7 olarak gerçekleşmiştir. Ortalama kazancın en yüksek olduğu bölümler ise pilotaj, uçak mühendisliği, matematik mühendisliği, havacılık elektrik elektroniği ve uçak bakım onarım bölümleri. Buradan da görünüyor ki uçak mühendisliği bölümümüz en yüksek kazancın olduğu 5 bölüm içerisindedir. Bu yıl Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi devlet üniversiteleri arasında tavan puan sıralamasına göre 5'inci sırada yer aldı. Bu da bize gösteriyor ki geleceğin havacılık ve savunma sanayisinin başarılı mühendisleri, liderleri Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde yetişecek" dedi.

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"SBTÜ olarak altyapıda iddialıyız"

Üniversite'de bulunan fakülteler ile ilgili bilgiler veren Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul ise, "Fakültemizin içerisinde Uçak Mühendisliği ve Uzay Mühendisliği olmak üzere 2 bölüm var. Uçak Mühendisliği'nin laboratuvarının kurulması için çalışmalar yaptık. Aerodinamik Laboratuvarı, Kontrol Laboratuvarı, İtki Laboratuvarı, Akışkanlar Mekaniği Laboratuvarı gibi eğitim alanları kurduk. Bu alanlar eğitim maksatlı kullanılan son model cihazlarla donatıldı. Örneğin rüzgâr tünelimiz var; burada aerodinamik testler yapıyor öğrencilerimiz. Jet motorumuz var; itki alanındaki derslerle alakalı pratik uygulamaları burada görebiliyorlar. Kontrol laboratuvarı var; uçuş dinamiği ve kontrolü anlamında çok ciddi bir alt yapı burada gerçekleştirilmiş oldu. Alt yapı olarak Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak oldukça iddialıyız. Bizim temel amacımız az öğrenciyle nitelikli eğitim vermek. Bu eğitimi verirken uygulamalı eğitime çok önem verdiğimizi tanıtımlarda anlatmıştık. Kurduğumuz laboratuvarlar ciddi alt yapıya sahip. Çok az üniversitede var olduğunu düşünüyoruz. Burada öğrencilere uygulamalı eğitim anlamında çok büyük fırsatlar sunuyoruz" ifadelerine yer verdi.

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