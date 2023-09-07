Blok ve daire numaraları yanlış yazıldı, ev sahipleri mağdur oldu!

Eskişehir'in Sultandere Mahallesi'ndeki bazı apartmanların blok ve daire numaralarının yanlış yazıldığını öne süren vatandaşlar, bu problem sebebiyle evlerini satamadığını belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

Odunpazarı İlçesi Sultandere Mahallesi'nde bulunan Damla Sitesi'ndeki vatandaşlar blok ve daire numaralarının yanlış yazıldığını iddia etti. Site sakinleri, yanlış yazılan sayılar ve harfler ile tapularındaki adres bilgilerinin uyuşmaması sebebiyle evlerini satmak istedikleri zaman alıcı kişiye kredi çıkmadığını dile getirdi. Bu nedenle evlerini peşin parayla satmak zorunda kaldıklarına dikkat çeken mahalle halkı, bölgeye gelen polislerin ve ambulansların bile yönünü bulamadığını aktardı. Ayrıca konuyla ilgili olarak Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin ve Odunpazarı Belediyesi'nin yüzlerine bakmadığının altını çizen vatandaşlar, yetkililere yardım çağrısında bulundu.

"Burada hangi bloğun ne olduğu belli değil"

Damla Sitesi sakinlerinden Halis Kaya, "Ben evimi satmak istedim, numaralar ters olduğu için satamadım. Banka kredi vermedi, peşin parayla satmak zorunda kaldım. Her şey karışık. Burada hangi bloğun ne olduğu belli değil. Bu belediyenin hatası. Önceden bankalar kredi veriyordu, yeni tapularla birlikte kredi verilmez oldu" dedi.

"Odunpazarı bizi Büyükşehir'e yönlendirdi, onlar da adamın yüzüne bile bakmıyor"

Bölgeden ev almak için bankaya giden kişilere kredi çıkmadığını söyleyen Mehmet Tut, bu problemin belediyeden kaynaklandığını ifade etti. Hem Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne hem de Odunpazarı Belediyesi'ne müracaat ettiklerini anlatan Tut, "Odunpazarı bizi Büyükşehir'e yönlendirdi, onlar da adamın yüzüne bile bakmıyor. Oradan bizi plan proje çizilen bir büroya gönderdiler. O büroya gittik, 27 bin TL'ye 90 dairenin problemi düzelteceklerini söylediler. Bu giriş yolunu sadece bize vermişler, plan projelerde burada giriş yok. Tek bir hattan giriş var. Plan proje yüzünden buraya kredi çıkmıyor. Bir yer A Blok olacağına D Blok olmuş, B Blok olacağına C Blok olmuş. Bloklarda yanlışlık var" şeklinde konuştu.

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"Hatayı yapan biz değiliz ama düzeltmek için hane başı 2 bin 500 TL para istiyorlar"

Ramazan Bayraklı ise, yetkililere çağrıda bulunarak şunları söyledi:

"Yetkililere çağrımız, bu sorunu düzeltmeleri. Adamlara bankadan kredi çıkmıyor. Parası yetişmiyor, evi alamıyor. Bir hata yüzünden alım-satım yapılmıyor. Bu numaraların bir an evvel doğru bir şekilde yeniden sıralanması gerekiyor. Adreslerin belli olması lazım. Hatayı yapan biz değiliz ama düzeltmek için hane başı 2 bin 500 TL para istiyorlar. Tapu dairesinden bilirkişi gelecekmiş, yeminli bürolar tarafından numaralar değiştirilecekmiş. Belediye de sürekli caddelerin ismini değiştiriyor. Caddemizin ismi önce Tansu Çiller Bulvarı, ondan sonra Selami Vardar Bulvarı oldu. Ne olduğu belli değil."

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