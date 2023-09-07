Şaşkınlık veren kaza! Yayaya çarpıp park halindeki araçların üzerine uçtu!

Kırıkkale'de otoparka girmek isteyen dikkatsiz otomobil sürücüsü önce yaya çarptı, sonra park halindeki araçların üzerine düştü. İlginç kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

KULLANDIĞI ARAÇLA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Kaza, Kırıkkale il merkezi Turgut Reis Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 43 UY 939 plakalı otomobilin kimliği henüz belirlenemeyen sürücüsü, cadde üzerindeki otoparka girmek isterken, önce F.M.Ç. isimli yayaya, ardından da karşıdan gelen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil, park halindeki iki aracın üzerine devrildi. Kazada F.M.Ç. yaralandı. Aracından inen otomobil sürücüsü ise çevredeki vatandaşlarla tartıştıktan sonra kayıplara karıştı. Tedavisi tamamlanan F.M.Ç.'nin taburcu edildiği öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otoparka giriş yapan sürücünün otomobili ile önce F.M.Ç. isimli yayaya ardından karşıdan gelen otomobile çarptıktan sonra park halindeki 71 ADB 235 ve 48 EG 094 plakalı iki aracın üzerine düştüğü görülüyor. Araçtan inen sürücü, çevredeki vatandaşlarla tartıştıktan sonra uzaklaşıyor.

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