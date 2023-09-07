Başkent'te cinayet! Ortağına gözünü kırpmadan kurşun yağdırdı!

Ankara'da bir kişi, anlaşmazlık yaşadığı iş ortağını silahla öldürdükten sonra kayıplara karıştı.

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Başkent'te cinayet! Ortağına gözünü kırpmadan kurşun yağdırdı!

Ankara'da bir kişi, anlaşmazlık yaşadığı iş ortağını silahla öldürdükten sonra kayıplara karıştı. Apartman görevlisi, yaşanan korku dolu o anları anlattı.

Olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında Çankaya ilçesi Cinnah Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eşiyle birlikte iş yerinden çıkıp aracına binen L.İ.'nin önünü anlaşmazlık yaşadığı ileri sürülen iş ortağı O.Ş. kesti. Kısa sürede alevlenen tartışmada O.Ş., yanındaki tabancayla L.İ.'ye defalarca ateş ettikten sonra kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen L.İ.'nin cesedi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Saldırganı yakalamak için polis tarafından çalışma başlatıldı.

Başkent'te cinayet! Ortağına gözünü kırpmadan kurşun yağdırdı!

"Araç hareket etmeden vurmuş kaçmış"

L.İ.'nin iş yerinin bulunduğu apartmanda görevli olan Yılmaz Babacan, "Evdeydim, bir telefon geldi "Dışarıda bir olay var" diye. Geldiğimde kalabalık vardı, adam vurulmuştu. Eşiyle iş yerinden birlikte arabaya inmişler. Ardından adam gelmiş, araç hareket etmeden vurmuş kaçmış. Esnaf arkadaşlar ve kalabalık vardı, sonrasında sağlık ekipleri ve polis ekipleri geldi incelemelerde bulundu" ifadelerini kullandı.

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KAYNAK: İHA

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