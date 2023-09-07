Şarampole yuvarlanan kamyonun içinde, feci şekilde can verdi!

Çankırı'da kamyonun şarampole devrilmesi neticesinde 1 kişi yaşamını yitirdi.

YAYINLAMA
Google News
Şarampole yuvarlanan kamyonun içinde, feci şekilde can verdi!

Çankırı'da kamyonun şarampole devrilmesi neticesinde 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, Korgun-Kurşunlu karayolu Hocahasan köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M. D. idaresindeki 06 YA 2186 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından M.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Şarampole yuvarlanan kamyonun içinde, feci şekilde can verdi!

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Artık yerli yapay damarımızı kendimiz üretiyoruz! Damar nakli yapılan hasta hayata döndü!Artık yerli yapay damarımızı kendimiz üretiyoruz! Damar nakli yapılan hasta hayata döndü!

Türkiye harekete geçti! Muhammed Yakut ile ilgili yeni gelişmeTürkiye harekete geçti! Muhammed Yakut ile ilgili yeni gelişme

Astım Hastaları Dikkat! Kullandığınız İlaçlar Bağımlılık Yapıyor Mu? Hastalıktan Sonra İlaçlar…Astım Hastaları Dikkat! Kullandığınız İlaçlar Bağımlılık Yapıyor Mu? Hastalıktan Sonra İlaçlar…

Hastanede sağlık çalışanı 16 kez bıçakladı! 'Namus meselesinin cezası ölümdür' diyerek bağırdıHastanede sağlık çalışanı 16 kez bıçakladı! 'Namus meselesinin cezası ölümdür' diyerek bağırdı

Büyük kulüplerin milyonluk büyük vergi vurgunu! Milyonlarca Euroluk transferleri bakın vergiden nasıl kaçırılıyor!Büyük kulüplerin milyonluk büyük vergi vurgunu! Milyonlarca Euroluk transferleri bakın vergiden nasıl kaçırılıyor!

Arkadaşlığı Kolayca Aşka Dönüştürebileceğiniz O Burç!Arkadaşlığı Kolayca Aşka Dönüştürebileceğiniz O Burç!

Enerji hamlesi etkisini göstermeye başladı, 25 milyon dolar Türkiye'nin cebinde kaldıEnerji hamlesi etkisini göstermeye başladı, 25 milyon dolar Türkiye'nin cebinde kaldı

Pendik MHP İlçe Başkanı seçilen Kerim Kaya'dan Bölge Gündem Haber'e ziyaretPendik MHP İlçe Başkanı seçilen Kerim Kaya'dan Bölge Gündem Haber'e ziyaret

Geleceğin mesleğine ilgi artıyor! İşte, Türkiye’nin en çok para kazandıracak mesleğiGeleceğin mesleğine ilgi artıyor! İşte, Türkiye’nin en çok para kazandıracak mesleği

Bu gün Piyasalar ne durumda? Altın, Dolar, Euro alıp satacak olanlar dikkat! 7 Eylül Perşembe güncel fiyatlarBu gün Piyasalar ne durumda? Altın, Dolar, Euro alıp satacak olanlar dikkat! 7 Eylül Perşembe güncel fiyatlar

Başkent'te cinayet! Ortağına gözünü kırpmadan kurşun yağdırdı!Başkent'te cinayet! Ortağına gözünü kırpmadan kurşun yağdırdı!

Blok ve daire numaraları yanlış yazıldı, ev sahipleri mağdur oldu!Blok ve daire numaraları yanlış yazıldı, ev sahipleri mağdur oldu!

Şaşkınlık veren kaza! Yayaya çarpıp park halindeki araçların üzerine uçtu!Şaşkınlık veren kaza! Yayaya çarpıp park halindeki araçların üzerine uçtu!

Bu Dikkat Testini Çözmek Neredeyse İmkansız! Bunu Çözen 2000 Kişiden 1 KişiBu Dikkat Testini Çözmek Neredeyse İmkansız! Bunu Çözen 2000 Kişiden 1 Kişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi! 2 bin işçi alımı yapılacakCumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi! 2 bin işçi alımı yapılacak

Yeni Kaymakamdan şık hareket! Ayağının tozuyla, şehit ailelerini ziyaret ettiYeni Kaymakamdan şık hareket! Ayağının tozuyla, şehit ailelerini ziyaret etti

Toplu sünnet töreninde, Roman çocuklar göbek atarak sünnet olduToplu sünnet töreninde, Roman çocuklar göbek atarak sünnet oldu

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Daha önce mühürlenmiş! 6 kişiye mezar olan bungalov evler hakkında yıkım kararı verilmiş
Daha önce mühürlenmiş! 6 kişiye mezar olan bungalov evler hakkında yıkım kararı verilmiş
Hastanede sağlık çalışanı 16 kez bıçakladı! 'Namus meselesinin cezası ölümdür' diyerek bağırdı
Hastanede sağlık çalışanı 16 kez bıçakladı! 'Namus meselesinin cezası ölümdür' diyerek bağırdı
Verilmiş sadakaları varmış! Ağır hasarlı kazadan hafif yaralı çıktılar!
Verilmiş sadakaları varmış! Ağır hasarlı kazadan hafif yaralı çıktılar!
Başkent'te cinayet! Ortağına gözünü kırpmadan kurşun yağdırdı!
Başkent'te cinayet! Ortağına gözünü kırpmadan kurşun yağdırdı!
Son Haberler
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Minderi rakiplerine dar etti! Sakaryalı güreşçimiz dünya şampiyonu oldu!
Minderi rakiplerine dar etti! Sakaryalı güreşçimiz dünya şampiyonu oldu!
BİM Market'ten çok konuşulacak indirim kampanyası, 6-12 Eylül tarihleri arası indirimli fiyat kataloğunu yayınladı
BİM Market'ten çok konuşulacak indirim kampanyası, 6-12 Eylül tarihleri arası indirimli fiyat kataloğunu yayınladı
Şarampole yuvarlanan kamyonun içinde, feci şekilde can verdi!
Şarampole yuvarlanan kamyonun içinde, feci şekilde can verdi!
Şaşkınlık veren kaza! Yayaya çarpıp park halindeki araçların üzerine uçtu!
Şaşkınlık veren kaza! Yayaya çarpıp park halindeki araçların üzerine uçtu!
Kartal'da berberde sıra tartışması ölümle bitti! Tek yumrukla öldürdü
Kartal'da berberde sıra tartışması ölümle bitti! Tek yumrukla öldürdü
Çok Okunanlar
Haçka Yaylasına Kamyonkondu! Bir bakan, dönüp bir daha bakıyor!
Haçka Yaylasına Kamyonkondu! Bir bakan, dönüp bir daha bakıyor!
BİM Market'ten çok konuşulacak indirim kampanyası, 6-12 Eylül tarihleri arası indirimli fiyat kataloğunu yayınladı
BİM Market'ten çok konuşulacak indirim kampanyası, 6-12 Eylül tarihleri arası indirimli fiyat kataloğunu yayınladı
Kartal'da berberde sıra tartışması ölümle bitti! Tek yumrukla öldürdü
Kartal'da berberde sıra tartışması ölümle bitti! Tek yumrukla öldürdü
Hastanede sağlık çalışanı 16 kez bıçakladı! 'Namus meselesinin cezası ölümdür' diyerek bağırdı
Hastanede sağlık çalışanı 16 kez bıçakladı! 'Namus meselesinin cezası ölümdür' diyerek bağırdı
Evini satışa çıkardı, gelen hediye demlik ile evinden oldu!
Evini satışa çıkardı, gelen hediye demlik ile evinden oldu!
Taksici uzaklaşmak istedi, ancak peşini bırakmadılar! Laleli'de motosikletli eşkıyalar önce aracın lastiğini, sonra taksiciyi vurdu!
Taksici uzaklaşmak istedi, ancak peşini bırakmadılar! Laleli'de motosikletli eşkıyalar önce aracın lastiğini, sonra taksiciyi vurdu!
Yorumlananlar
IKEA'dan tepki çeken karar: Mescidi kapattı!
IKEA'dan tepki çeken karar: Mescidi kapattı!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!