Şarampole yuvarlanan kamyonun içinde, feci şekilde can verdi!

Çankırı'da kamyonun şarampole devrilmesi neticesinde 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, Korgun-Kurşunlu karayolu Hocahasan köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M. D. idaresindeki 06 YA 2186 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından M.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Artık yerli yapay damarımızı kendimiz üretiyoruz! Damar nakli yapılan hasta hayata döndü!

Türkiye harekete geçti! Muhammed Yakut ile ilgili yeni gelişme

Astım Hastaları Dikkat! Kullandığınız İlaçlar Bağımlılık Yapıyor Mu? Hastalıktan Sonra İlaçlar…

Hastanede sağlık çalışanı 16 kez bıçakladı! 'Namus meselesinin cezası ölümdür' diyerek bağırdı

Büyük kulüplerin milyonluk büyük vergi vurgunu! Milyonlarca Euroluk transferleri bakın vergiden nasıl kaçırılıyor!

Arkadaşlığı Kolayca Aşka Dönüştürebileceğiniz O Burç!

Haberin Devamı

Enerji hamlesi etkisini göstermeye başladı, 25 milyon dolar Türkiye'nin cebinde kaldı

Pendik MHP İlçe Başkanı seçilen Kerim Kaya'dan Bölge Gündem Haber'e ziyaret

Geleceğin mesleğine ilgi artıyor! İşte, Türkiye’nin en çok para kazandıracak mesleği

Bu gün Piyasalar ne durumda? Altın, Dolar, Euro alıp satacak olanlar dikkat! 7 Eylül Perşembe güncel fiyatlar

Başkent'te cinayet! Ortağına gözünü kırpmadan kurşun yağdırdı!

Blok ve daire numaraları yanlış yazıldı, ev sahipleri mağdur oldu!

Şaşkınlık veren kaza! Yayaya çarpıp park halindeki araçların üzerine uçtu!

Bu Dikkat Testini Çözmek Neredeyse İmkansız! Bunu Çözen 2000 Kişiden 1 Kişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi! 2 bin işçi alımı yapılacak

Yeni Kaymakamdan şık hareket! Ayağının tozuyla, şehit ailelerini ziyaret etti

Toplu sünnet töreninde, Roman çocuklar göbek atarak sünnet oldu