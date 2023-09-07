Artık yerli yapay damarımızı kendimiz üretiyoruz! Damar nakli yapılan hasta hayata döndü!

INVAMED AR-GE laboratuvarlarında geliştirilen ve üretim kampüsünde üretilen Türkiye'nin ilk yerli stent grefti, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'nde 63 yaşındaki bir hastaya başarılı bir şekilde uygulandı.

YAYINLAMA
Google News
Artık yerli yapay damarımızı kendimiz üretiyoruz! Damar nakli yapılan hasta hayata döndü!

INVAMED AR-GE laboratuvarlarında geliştirilen ve üretim kampüsünde üretilen Türkiye'nin ilk yerli stent grefti, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'nde 63 yaşındaki bir hastaya başarılı bir şekilde uygulandı.

Hatay'da 63 yaşındaki bir hasta, ağrı, şişlik ve yürüme zorluğu gibi şikayetlerle hastaneye başvurdu. Yapılan tomografik damar film görüntülemesi sonucunda, hastanın iki bacağının kasık bölgesinden böbrek atar damar (renal arter) seviyesinin hemen altına kadar tıkalı olduğu tespit edildi. Uzm. Dr. Metin Onur Beyaz tarafından Leriche Sendromu teşhisi konularak hastanın tedavi altına alınması kararı verildi. Tedavi sürecinde Atlas Stent Greft ise teknolojisi kullanıldı. "Yapay damar" olarak bilinen Atlas Stent Greft, tıkalı damarların yeniden canlandırılmasını sağlamak için damar içine yerleştirildi. Sonrasında Stena Çok Katmanlı Periferik Akım Çevirici Stent uygulaması yapılarak işlem başarılı bir şekilde tamamlandı.

Artık yerli yapay damarımızı kendimiz üretiyoruz! Damar nakli yapılan hasta hayata döndü!

Stent greft

Stent greft veya diğer adıyla "yapay damar", damarın içine yerleştirilerek tıkalı bölgenin genişletilmesi ve normal kan akışının yeniden sağlanması amacıyla kullanılıyor.

INVAMED tarafından üretilen Atlas marka Stent Greft, damar içinde oluşan balonlaşmaları veya yaralanmaları tedavi etmek için özel olarak tasarlanmış bir tıbbi cihaz olarak ön plana çıkıyor. Bu cihaz, damarı destekleyerek doğru kan akışının yeniden sağlanmasına yardımcı oluyor.

Türkiye'nin ilk yerli Stent Greft üretimini gerçekleştiren INVAMED, bu başarısıyla sadece Türkiye değil aynı zamanda küresel düzeyde de ses getiriyor. Dünya genelinde sadece 5 ülke tarafından üretilen Stent Greft, INVAMED sayesinde Türk tıbbi cihaz sektörünün uluslararası arenada da ismini duyurmasını sağlıyor. INVAMED'in bu önemli başarısı aynı zamanda yerli üretimin artmasını ve ithalata olan bağımlılığı azaltarak ülke ekonomisine de önemli bir katkı sağlıyor.

Türkiye harekete geçti! Muhammed Yakut ile ilgili yeni gelişmeTürkiye harekete geçti! Muhammed Yakut ile ilgili yeni gelişme

Astım Hastaları Dikkat! Kullandığınız İlaçlar Bağımlılık Yapıyor Mu? Hastalıktan Sonra İlaçlar…Astım Hastaları Dikkat! Kullandığınız İlaçlar Bağımlılık Yapıyor Mu? Hastalıktan Sonra İlaçlar…

Hastanede sağlık çalışanı 16 kez bıçakladı! 'Namus meselesinin cezası ölümdür' diyerek bağırdıHastanede sağlık çalışanı 16 kez bıçakladı! 'Namus meselesinin cezası ölümdür' diyerek bağırdı

Büyük kulüplerin milyonluk büyük vergi vurgunu! Milyonlarca Euroluk transferleri bakın vergiden nasıl kaçırılıyor!Büyük kulüplerin milyonluk büyük vergi vurgunu! Milyonlarca Euroluk transferleri bakın vergiden nasıl kaçırılıyor!

Arkadaşlığı Kolayca Aşka Dönüştürebileceğiniz O Burç!Arkadaşlığı Kolayca Aşka Dönüştürebileceğiniz O Burç!

Enerji hamlesi etkisini göstermeye başladı, 25 milyon dolar Türkiye'nin cebinde kaldıEnerji hamlesi etkisini göstermeye başladı, 25 milyon dolar Türkiye'nin cebinde kaldı

Pendik MHP İlçe Başkanı seçilen Kerim Kaya'dan Bölge Gündem Haber'e ziyaretPendik MHP İlçe Başkanı seçilen Kerim Kaya'dan Bölge Gündem Haber'e ziyaret

Verilmiş sadakaları varmış! Ağır hasarlı kazadan hafif yaralı çıktılar!Verilmiş sadakaları varmış! Ağır hasarlı kazadan hafif yaralı çıktılar!

Geleceğin mesleğine ilgi artıyor! İşte, Türkiye’nin en çok para kazandıracak mesleğiGeleceğin mesleğine ilgi artıyor! İşte, Türkiye’nin en çok para kazandıracak mesleği

Bu gün Piyasalar ne durumda? Altın, Dolar, Euro alıp satacak olanlar dikkat! 7 Eylül Perşembe güncel fiyatlarBu gün Piyasalar ne durumda? Altın, Dolar, Euro alıp satacak olanlar dikkat! 7 Eylül Perşembe güncel fiyatlar

Başkent'te cinayet! Ortağına gözünü kırpmadan kurşun yağdırdı!Başkent'te cinayet! Ortağına gözünü kırpmadan kurşun yağdırdı!

Blok ve daire numaraları yanlış yazıldı, ev sahipleri mağdur oldu!Blok ve daire numaraları yanlış yazıldı, ev sahipleri mağdur oldu!

Şaşkınlık veren kaza! Yayaya çarpıp park halindeki araçların üzerine uçtu!Şaşkınlık veren kaza! Yayaya çarpıp park halindeki araçların üzerine uçtu!

Bu Dikkat Testini Çözmek Neredeyse İmkansız! Bunu Çözen 2000 Kişiden 1 KişiBu Dikkat Testini Çözmek Neredeyse İmkansız! Bunu Çözen 2000 Kişiden 1 Kişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi! 2 bin işçi alımı yapılacakCumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi! 2 bin işçi alımı yapılacak

Yeni Kaymakamdan şık hareket! Ayağının tozuyla, şehit ailelerini ziyaret ettiYeni Kaymakamdan şık hareket! Ayağının tozuyla, şehit ailelerini ziyaret etti

Toplu sünnet töreninde, Roman çocuklar göbek atarak sünnet olduToplu sünnet töreninde, Roman çocuklar göbek atarak sünnet oldu

Kartal'da berberde sıra tartışması ölümle bitti! Tek yumrukla öldürdüKartal'da berberde sıra tartışması ölümle bitti! Tek yumrukla öldürdü

Başkan yazıcıdan amatör kulüplere müjde! Antröner ve yeni Stadyum desteğiBaşkan yazıcıdan amatör kulüplere müjde! Antröner ve yeni Stadyum desteği

Evini satışa çıkardı, gelen hediye demlik ile evinden oldu!Evini satışa çıkardı, gelen hediye demlik ile evinden oldu!

Ürgüp'te havada korku dolu anlar! Sıcak hava balonu cami minaresine çarptıÜrgüp'te havada korku dolu anlar! Sıcak hava balonu cami minaresine çarptı

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Astım Hastaları Dikkat! Kullandığınız İlaçlar Bağımlılık Yapıyor Mu? Hastalıktan Sonra İlaçlar…
Astım Hastaları Dikkat! Kullandığınız İlaçlar Bağımlılık Yapıyor Mu? Hastalıktan Sonra İlaçlar…
O Meyve Hindistan’da Kutsal Kabul Ediliyor! C Vitamin deposu Bu Mucize Meyveyi Hiç Yediniz Mi? Hinduların…
O Meyve Hindistan’da Kutsal Kabul Ediliyor! C Vitamin deposu Bu Mucize Meyveyi Hiç Yediniz Mi? Hinduların…
Kalıcı Ojelerde Korkunç Tehlike! Dikkat Edilmezse Kemikler Dahi…
Kalıcı Ojelerde Korkunç Tehlike! Dikkat Edilmezse Kemikler Dahi…
Rota virüsü vatandaşları fena etkiledi! Besni’deki salgının sebebi belli oldu!
Rota virüsü vatandaşları fena etkiledi! Besni’deki salgının sebebi belli oldu!
Son Haberler
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Daha önce mühürlenmiş! 6 kişiye mezar olan bungalov evler hakkında yıkım kararı verilmiş
Daha önce mühürlenmiş! 6 kişiye mezar olan bungalov evler hakkında yıkım kararı verilmiş
Minderi rakiplerine dar etti! Sakaryalı güreşçimiz dünya şampiyonu oldu!
Minderi rakiplerine dar etti! Sakaryalı güreşçimiz dünya şampiyonu oldu!
BİM Market'ten çok konuşulacak indirim kampanyası, 6-12 Eylül tarihleri arası indirimli fiyat kataloğunu yayınladı
BİM Market'ten çok konuşulacak indirim kampanyası, 6-12 Eylül tarihleri arası indirimli fiyat kataloğunu yayınladı
Dikkat! 50 Yaşına Kadar Tükettiniz Tükettiniz! Cilt Kırışıklığına Tarihe Gömen Çözüm!
Dikkat! 50 Yaşına Kadar Tükettiniz Tükettiniz! Cilt Kırışıklığına Tarihe Gömen Çözüm!
Anne Sütünün Faydaları Arasına Bir Yenisi Daha Eklendi! İşte Karşınızda Mucizeler ile Dolu Beyaz Cevher!
Anne Sütünün Faydaları Arasına Bir Yenisi Daha Eklendi! İşte Karşınızda Mucizeler ile Dolu Beyaz Cevher!
Çok Okunanlar
Haçka Yaylasına Kamyonkondu! Bir bakan, dönüp bir daha bakıyor!
Haçka Yaylasına Kamyonkondu! Bir bakan, dönüp bir daha bakıyor!
BİM Market'ten çok konuşulacak indirim kampanyası, 6-12 Eylül tarihleri arası indirimli fiyat kataloğunu yayınladı
BİM Market'ten çok konuşulacak indirim kampanyası, 6-12 Eylül tarihleri arası indirimli fiyat kataloğunu yayınladı
Kartal'da berberde sıra tartışması ölümle bitti! Tek yumrukla öldürdü
Kartal'da berberde sıra tartışması ölümle bitti! Tek yumrukla öldürdü
Hastanede sağlık çalışanı 16 kez bıçakladı! 'Namus meselesinin cezası ölümdür' diyerek bağırdı
Hastanede sağlık çalışanı 16 kez bıçakladı! 'Namus meselesinin cezası ölümdür' diyerek bağırdı
Canan Karatay Kritik Açıklamayı Yaptı: “Uyurken Bile Kilo Verdiriyor!” Vücuttaki Yağlara Son Verin
Canan Karatay Kritik Açıklamayı Yaptı: “Uyurken Bile Kilo Verdiriyor!” Vücuttaki Yağlara Son Verin
Bunu Yaparsanız Cildinizi 20 Yaş Gençleştiriyorsunuz! Mucize Dolu Bu Yöntem sayesinde Kadınlar…
Bunu Yaparsanız Cildinizi 20 Yaş Gençleştiriyorsunuz! Mucize Dolu Bu Yöntem sayesinde Kadınlar…
Yorumlananlar
IKEA'dan tepki çeken karar: Mescidi kapattı!
IKEA'dan tepki çeken karar: Mescidi kapattı!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!