Artık yerli yapay damarımızı kendimiz üretiyoruz! Damar nakli yapılan hasta hayata döndü!

INVAMED AR-GE laboratuvarlarında geliştirilen ve üretim kampüsünde üretilen Türkiye'nin ilk yerli stent grefti, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'nde 63 yaşındaki bir hastaya başarılı bir şekilde uygulandı.

Hatay'da 63 yaşındaki bir hasta, ağrı, şişlik ve yürüme zorluğu gibi şikayetlerle hastaneye başvurdu. Yapılan tomografik damar film görüntülemesi sonucunda, hastanın iki bacağının kasık bölgesinden böbrek atar damar (renal arter) seviyesinin hemen altına kadar tıkalı olduğu tespit edildi. Uzm. Dr. Metin Onur Beyaz tarafından Leriche Sendromu teşhisi konularak hastanın tedavi altına alınması kararı verildi. Tedavi sürecinde Atlas Stent Greft ise teknolojisi kullanıldı. "Yapay damar" olarak bilinen Atlas Stent Greft, tıkalı damarların yeniden canlandırılmasını sağlamak için damar içine yerleştirildi. Sonrasında Stena Çok Katmanlı Periferik Akım Çevirici Stent uygulaması yapılarak işlem başarılı bir şekilde tamamlandı.

Stent greft

Stent greft veya diğer adıyla "yapay damar", damarın içine yerleştirilerek tıkalı bölgenin genişletilmesi ve normal kan akışının yeniden sağlanması amacıyla kullanılıyor.

INVAMED tarafından üretilen Atlas marka Stent Greft, damar içinde oluşan balonlaşmaları veya yaralanmaları tedavi etmek için özel olarak tasarlanmış bir tıbbi cihaz olarak ön plana çıkıyor. Bu cihaz, damarı destekleyerek doğru kan akışının yeniden sağlanmasına yardımcı oluyor.

Türkiye'nin ilk yerli Stent Greft üretimini gerçekleştiren INVAMED, bu başarısıyla sadece Türkiye değil aynı zamanda küresel düzeyde de ses getiriyor. Dünya genelinde sadece 5 ülke tarafından üretilen Stent Greft, INVAMED sayesinde Türk tıbbi cihaz sektörünün uluslararası arenada da ismini duyurmasını sağlıyor. INVAMED'in bu önemli başarısı aynı zamanda yerli üretimin artmasını ve ithalata olan bağımlılığı azaltarak ülke ekonomisine de önemli bir katkı sağlıyor.

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