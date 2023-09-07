Verilmiş sadakaları varmış! Ağır hasarlı kazadan hafif yaralı çıktılar!

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Elazığ-Malatya Karayolu Gözeli kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşak üzerinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, sürücüler hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ve polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

Astım Hastaları Dikkat! Kullandığınız İlaçlar Bağımlılık Yapıyor Mu? Hastalıktan Sonra İlaçlar…

Arkadaşlığı Kolayca Aşka Dönüştürebileceğiniz O Burç!

Geleceğin mesleğine ilgi artıyor! İşte, Türkiye’nin en çok para kazandıracak mesleği

Bu gün Piyasalar ne durumda? Altın, Dolar, Euro alıp satacak olanlar dikkat! 7 Eylül Perşembe güncel fiyatlar

Başkent'te cinayet! Ortağına gözünü kırpmadan kurşun yağdırdı!

Blok ve daire numaraları yanlış yazıldı, ev sahipleri mağdur oldu!

Şaşkınlık veren kaza! Yayaya çarpıp park halindeki araçların üzerine uçtu!

Haberin Devamı

Bu Dikkat Testini Çözmek Neredeyse İmkansız! Bunu Çözen 2000 Kişiden 1 Kişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi! 2 bin işçi alımı yapılacak

Yeni Kaymakamdan şık hareket! Ayağının tozuyla, şehit ailelerini ziyaret etti

Toplu sünnet töreninde, Roman çocuklar göbek atarak sünnet oldu

Kartal'da berberde sıra tartışması ölümle bitti! Tek yumrukla öldürdü

Başkan yazıcıdan amatör kulüplere müjde! Antröner ve yeni Stadyum desteği

Evini satışa çıkardı, gelen hediye demlik ile evinden oldu!

Ürgüp'te havada korku dolu anlar! Sıcak hava balonu cami minaresine çarptı

Kütahya’da Türkiye Tarihine Geçecek Buluş! Tarih Bilimcileri Şok İçinde! Türkiye’de İlk Defa…

Taksici uzaklaşmak istedi, ancak peşini bırakmadılar! Laleli'de motosikletli eşkıyalar önce aracın lastiğini, sonra taksiciyi vurdu!

Kredi kartı ile alışveriş yapanlara kötü haber! Yeniden düzenlemeye gidiliyor

Bu araçları kullananlar dikkat! Bomba gibi patlayabilir!