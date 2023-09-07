Verilmiş sadakaları varmış! Ağır hasarlı kazadan hafif yaralı çıktılar!

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi hafif yaralandı.

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Verilmiş sadakaları varmış! Ağır hasarlı kazadan hafif yaralı çıktılar!

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Elazığ-Malatya Karayolu Gözeli kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşak üzerinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, sürücüler hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Verilmiş sadakaları varmış! Ağır hasarlı kazadan hafif yaralı çıktılar!

Jandarma ve polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

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KAYNAK: İHA

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