Zile Belediyesi zabıta ekiplerinden sıkı denetim! Tarihi geçmiş ürünlere el koydu

Zile Belediyesi zabıta ekipleri, halk sağlığını ön planda tutan gıda denetimleri çerçevesinde marketlerdeki son kullanma tarihleri geçmiş ürünlere imha edilmek üzere el koydu.

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Zile Belediyesi zabıta ekiplerinden sıkı denetim! Tarihi geçmiş ürünlere el koydu

Zile Belediyesi zabıta ekipleri ilçede bulunan marketlerde son kullanım tarihi geçmiş ürünlerin denetimini yaptı.

Zile Belediyesi zabıta ekipleri, halk sağlığını ön planda tutan gıda denetimleri çerçevesinde marketlerdeki son kullanma tarihleri geçmiş ürünlere imha edilmek üzere el koydu. Halkın sağlığı için çeşitli meslek kollarında denetimlerini aralıksız olarak sürdüren Zile Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde bulunan 22 markete denetim düzenleyerek son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce ürüne el koydu. Son kullanma tarihi geçen ürünlere el koyan zabıta ekipleri ürünleri imha etti. Son kullanma tarihi geçmiş ürün satmak suçundan da marketlere ceza kesildi.

"Bu konuda duyarlı olan vatandaşlara da çok teşekkür ediyorum"

Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ilçede yapılan denetimlerle ilgili bilgi veren Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, "Sürekli zabıta ekiplerimiz halkımızın sağlığı için denetimlerini sürdürüyor. İnsanlarımızın sağlığı bizler için her şeyden çok daha önemli. İnsan sağlığına uygun üretim yapmayan yerleri, sahte veya son kullanma tarihi geçmiş ürün satan marketleri, vatandaşlarımız Alo 153 hattımızı arayarak ihbar etmelerini istiyoruz. Bu konuda duyarlı olan vatandaşlara da çok teşekkür ediyorum" dedi.

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KAYNAK: İHA

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