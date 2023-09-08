Ev sahibi tarafından sokağa atılan aileye, Karaköprü Belediyesi sahip çıktı!

Şanlıurfa'da ev sahibinin sokağa attığı 6 kişilik aileye, Karaköprü Belediyesi sahip çıktı. Parkta kalan ailenin il dışına çıkma talebi, belediye tarafından karşılandı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde ev sahibi tarafından evden atılan ve parkta kalan 4'ü çocuk 6 kişilik aileye, Karaköprü Belediyesi sahip çıktı. Belediye yetkililerinin parkta ziyaret ettiği 6 kişilik ailenin il dışına çıkma talebi karşılandı. 4 çocuk babası Aziz Taşkıran, kendisini ziyaret eden Karaköprü Belediye Başkan Yardımcısı Celal Şeker'e, boyacı ustası olduğunu, mesleğini Antalya'da yapmak istediğini ve iş tuttuğunu söyledi. Ailesiyle il dışına gitmek gitmek istediğini fakat aracın muayene süresi bittiği için gidemediğini belirten Taşkıran'a, başkan yardımcısı Şeker yardım etti. Araç muayenesi yapılan aile Antalya'ya uğurlandı.

"Belediye olarak vatandaşlarımızın yanındayız"

Karaköprü Belediye Başkan Yardımcısı Celal Şeker, samimiyetine inandıkları herkesin elinden tuttuklarını belirterek, "Karaköprü Belediye başkanımızın direktifleri üzerine biz böyle mağdur ailelere gerçekten karınca kararınca yardım etmeye çalışıyoruz. Hükmümüz oldukça bütün vatandaşlarımıza yardımcı olmak istiyoruz. Yeter ki samimiyet olsun, biz samimiyetlerine güvendiğiniz için böyle bu kardeşlerimize yardımcı oluyoruz. Güven olduktan sonra gerçekten elimizi taşın altına koyuyoruz. Belediye Başkanımız Metin Baydilli de bu haberi yakından takip ediyor, bekliyor. Biz gerçekten teşekkür ediyoruz, böyle bir başkanla çalışmaktan mutluyuz, gururluyuz. Biz de kardeşlerimizin bu sorunlarını ayaküstü dinledik, inşallah yardımcı olacağız. Böylesi vatandaşlarımızı arada bırakmamak istiyoruz. Bu ailemizin araçlarının muayenesi yok. Araç muayene ücreti isteniyor. Tabii kaskoya haber ettik, sigortacı bize şimdi bildirecek. Biz de haber bekliyoruz. Arkadaşımızın zaten bir mesleği var. Antalya'ya mesleğini yapmak için gidip çalışacağım diyor. Delikanlı inanıyorum, güveniyorum, yabancı değil evet o açıdan ayakları üzerinde duran herkese kapımız açık" dedi.

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Taleplerini karşılayan belediye yetkililerine teşekkür eden Aziz Taşkıran, "Kirada oturuyordum, 4 yıl kontratım vardı, 2 yıl oturdum, 3'üncü yıl ev sahibi bana yüzde 100 zam ile geldi. Adam geldi, iki tane de hamal getirdi, pikap getirdi, evi taşımaya kendileri başladı. Daha sonrasında biz kendi eşyalarımızı indirmeye başladık. Eşyalar sokak ortasında kalınca, haliyle biz de spotçuyu çağırdık, atıyorum 100 bin liralık eşyayı 10 bin liraya satıp, çıktık. Yani o parada bittikten sonra annemlerde kaldık. Yaklaşık 2 hafta kadar orada kaldık. Orada da tatsızlık çıkınca parklarda kalmaya başladık" ifadelerini kullandı.

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