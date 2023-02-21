Dmitriy Paderin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Paderin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitriy Paderin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmitriy Paderin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmitriy Paderin 29 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Падерин Дмитрий Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmitriy Paderin Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dmitriy Paderin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Krasnodar II futbol takımında oynamaktadır. FK Krasnodar II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dmitriy Paderin'nin FK Krasnodar II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dmitriy Paderin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmitriy Paderin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dmitriy Paderin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmitriy Paderin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Akad. Krasnodar

1 Temmuz 2022 yılında Krasnodar II

Dmitriy Paderin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmitriy Paderin şuan FK Krasnodar II takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

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