Dmitriy Kuchugura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Kuchugura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitriy Kuchugura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmitriy Kuchugura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmitriy Kuchugura 21 Ekim 2004 tarihinde Krasnodar şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Кучугура Дмитрий Витальевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmitriy Kuchugura Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dmitriy Kuchugura, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Krasnodar 2 futbol takımında oynamaktadır. FK Krasnodar 2 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dmitriy Kuchugura'nin FK Krasnodar 2 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dmitriy Kuchugura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmitriy Kuchugura isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dmitriy Kuchugura Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmitriy Kuchugura futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Akad. Krasnodar

1 Temmuz 2022 yılında Krasnodar 2

1 Temmuz 2022 yılında Krasnodar II

Dmitriy Kuchugura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmitriy Kuchugura şuan FK Krasnodar 2 takımında oynamakta ve 94 numaralı formayı giymektedir.

Dmitriy Kuchugura Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U18 takımında 7 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 7 numaralı formasıyla 26 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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