İfeanyi David Nduka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İfeanyi David Nduka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İfeanyi David Nduka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İfeanyi David Nduka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İfeanyi David Nduka 2 Aralık 2003 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Ifeanyi David Nduka şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İfeanyi David Nduka Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Krasnodar 2 futbol takımında oynamaktadır. FK Krasnodar 2 takımına 22 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. İfeanyi David Nduka'nin FK Krasnodar 2 ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

İfeanyi David Nduka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İfeanyi David Nduka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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İfeanyi David Nduka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İfeanyi David Nduka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında FDC Vista

1 Eylül 2021 yılında Botev Plovdiv

22 Şubat 2022 yılında Krasnodar 2

30 Haziran 2022 yılında Botev Plovdiv

1 Temmuz 2022 yılında Krasnodar

İfeanyi David Nduka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İfeanyi David Nduka şuan FK Krasnodar 2 takımında oynamakta ve 61 numaralı formayı giymektedir.

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