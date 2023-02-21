Omar Popov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Popov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Omar Popov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Omar Popov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Omar Popov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Popov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Omar Popov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Popov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar Popov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omar Popov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omar Popov 2 Ocak 2003 tarihinde Labinsk, Krasnodar Region şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Попов Омар Сурхай оглы şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omar Popov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Krasnodar 2 futbol takımında oynamaktadır. FK Krasnodar 2 takımına 1 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Omar Popov'nin FK Krasnodar 2 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Omar Popov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omar Popov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Omar Popov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omar Popov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Krasnodar II

1 Mart 2022 yılında Krasnodar 2

Omar Popov kimdir

Omar Popov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omar Popov şuan FK Krasnodar 2 takımında oynamakta ve 79 numaralı formayı giymektedir.

Omar Popov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U17 takımında 9 numaralı formasıyla 10 Aralık 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Omar Popov nereli

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