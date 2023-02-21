İslam Bek Gubzhokov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İslam Bek Gubzhokov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İslam Bek Gubzhokov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İslam Bek Gubzhokov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İslam Bek Gubzhokov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İslam Bek Gubzhokov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İslam Bek Gubzhokov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İslam Bek Gubzhokov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İslam Bek Gubzhokov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İslam Bek Gubzhokov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İslam Bek Gubzhokov 25 Ocak 2002 tarihinde Nalchik şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Губжоков Ислам-Бек Хадисович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İslam Bek Gubzhokov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İslam Bek Gubzhokov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Krasnodar 2 futbol takımında oynamaktadır. FK Krasnodar 2 takımına 1 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. İslam Bek Gubzhokov'nin FK Krasnodar 2 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İslam Bek Gubzhokov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İslam Bek Gubzhokov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

İslam Bek Gubzhokov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İslam Bek Gubzhokov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Krasnodar II

1 Mart 2022 yılında Krasnodar 2

İslam Bek Gubzhokov kimdir

İslam Bek Gubzhokov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İslam Bek Gubzhokov şuan FK Krasnodar 2 takımında oynamakta ve 87 numaralı formayı giymektedir.

İslam Bek Gubzhokov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U18 takımında 7 numaralı formasıyla 14 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 7 numaralı formasıyla 13 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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İslam Bek Gubzhokov nereli

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