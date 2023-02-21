Rustam Khalnazarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rustam Khalnazarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rustam Khalnazarov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rustam Khalnazarov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rustam Khalnazarov 20 Temmuz 2000 tarihinde Novosibirsk şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Халназаров Рустам Абдурашитович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rustam Khalnazarov Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROFUNDO Sports Management yapmaktadır. Rustam Khalnazarov, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Krasnodar 2 futbol takımında oynamaktadır. FK Krasnodar 2 takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Rustam Khalnazarov'nin FK Krasnodar 2 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Rustam Khalnazarov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rustam Khalnazarov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rustam Khalnazarov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rustam Khalnazarov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ağustos 2016 yılında Krasnodar II

1 Temmuz 2018 yılında Krasnodar 3

1 Ocak 2019 yılında Krasnodar 2

Rustam Khalnazarov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rustam Khalnazarov şuan FK Krasnodar 2 takımında oynamakta ve 72 numaralı formayı giymektedir.

Rustam Khalnazarov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U19 takımında 7 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

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