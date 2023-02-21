Valentin Grishin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentin Grishin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valentin Grishin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valentin Grishin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valentin Grishin 14 Şubat 2003 tarihinde Krasnodar şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Гришин Валентин Владимирович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valentin Grishin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Valentin Grishin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Krasnodar 2 futbol takımında oynamaktadır. FK Krasnodar 2 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Valentin Grishin'nin FK Krasnodar 2 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Valentin Grishin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valentin Grishin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Valentin Grishin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valentin Grishin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Krasnodar II

1 Temmuz 2022 yılında Krasnodar 2

Valentin Grishin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valentin Grishin şuan FK Krasnodar 2 takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Valentin Grishin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U16 takımında 23 numaralı formasıyla 22 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.