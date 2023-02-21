Maksim Kutovoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Kutovoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksim Kutovoy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksim Kutovoy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksim Kutovoy 1 Temmuz 2001 tarihinde Slavyansk-na-Kubani, Krasnodar Region şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Кутовой Максим Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksim Kutovoy Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maksim Kutovoy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Krasnodar 2 futbol takımında oynamaktadır. FK Krasnodar 2 takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Maksim Kutovoy'nin FK Krasnodar 2 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maksim Kutovoy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksim Kutovoy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maksim Kutovoy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksim Kutovoy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ağustos 2016 yılında Krasnodar II

1 Temmuz 2019 yılında Krasnodar 2

Maksim Kutovoy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksim Kutovoy şuan FK Krasnodar 2 takımında oynamakta ve 67 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Maksim Kutovoy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Olimp Slavyansk-na-Kubani

Rusya U19 takımında 17 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 11 numaralı formasıyla 27 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 7 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 15 numaralı formasıyla 25 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 5 gol atmıştır.

Rusya U15 takımında 11 numaralı formasıyla 25 Nisan 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

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