Danila Gayvoronskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danila Gayvoronskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danila Gayvoronskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danila Gayvoronskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danila Gayvoronskiy 7 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Гайворонский Данила Андреевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danila Gayvoronskiy Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Krasnodar 2 futbol takımında oynamaktadır. FK Krasnodar 2 takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Danila Gayvoronskiy'nin FK Krasnodar 2 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Danila Gayvoronskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danila Gayvoronskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danila Gayvoronskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danila Gayvoronskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Krasnodar II

1 Ocak 2022 yılında Krasnodar 2

Danila Gayvoronskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danila Gayvoronskiy şuan FK Krasnodar 2 takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

Danila Gayvoronskiy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U19 takımında 14 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 3 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 4 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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