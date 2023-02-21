Roman Zashchepkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Zashchepkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roman Zashchepkin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roman Zashchepkin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roman Zashchepkin 26 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Защепкин Роман Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roman Zashchepkin Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProTeam Management yapmaktadır. Roman Zashchepkin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Krasnodar 2 futbol takımında oynamaktadır. FK Krasnodar 2 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Roman Zashchepkin'nin FK Krasnodar 2 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Roman Zashchepkin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roman Zashchepkin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roman Zashchepkin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roman Zashchepkin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Krasnodar II

1 Temmuz 2022 yılında Krasnodar 2

Roman Zashchepkin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roman Zashchepkin şuan FK Krasnodar 2 takımında oynamakta ve 64 numaralı formayı giymektedir.

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