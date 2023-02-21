Dmitriy Kratkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Kratkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitriy Kratkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmitriy Kratkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmitriy Kratkov 15 Ocak 2002 tarihinde Stavropol şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Кратков Дмитрий Викторович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmitriy Kratkov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dmitriy Kratkov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Krasnodar 2 futbol takımında oynamaktadır. FK Krasnodar 2 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dmitriy Kratkov'nin FK Krasnodar 2 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dmitriy Kratkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmitriy Kratkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dmitriy Kratkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmitriy Kratkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2018 yılında Krasnodar II

1 Temmuz 2021 yılında Krasnodar 2

Dmitriy Kratkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmitriy Kratkov şuan FK Krasnodar 2 takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dmitriy Kratkov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kozhanyi Myach Roman Pavlyuchenko Stavropol

Rusya U17 takımında 15 numaralı formasıyla 19 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 3 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 16 numaralı formasıyla 18 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 2 gol atmıştır.

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