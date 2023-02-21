Mikhail Shtepa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikhail Shtepa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikhail Shtepa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikhail Shtepa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikhail Shtepa 19 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Штепа Михаил Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikhail Shtepa Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mikhail Shtepa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Krasnodar 2 futbol takımında oynamaktadır. FK Krasnodar 2 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mikhail Shtepa'nin FK Krasnodar 2 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mikhail Shtepa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikhail Shtepa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mikhail Shtepa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikhail Shtepa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Krasnodar 3

1 Temmuz 2020 yılında Krasnodar II

1 Ocak 2021 yılında Krasnodar 3

1 Temmuz 2021 yılında Krasnodar 2

Mikhail Shtepa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikhail Shtepa şuan FK Krasnodar 2 takımında oynamakta ve 73 numaralı formayı giymektedir.

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