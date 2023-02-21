Mikhail Sukhoruchenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikhail Sukhoruchenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikhail Sukhoruchenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikhail Sukhoruchenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikhail Sukhoruchenko 13 Nisan 2003 tarihinde Odesa şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Rusya,Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Сухорученко Михаил Юрьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikhail Sukhoruchenko Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Krasnodar 2 futbol takımında oynamaktadır. FK Krasnodar 2 takımına 1 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Mikhail Sukhoruchenko'nin FK Krasnodar 2 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mikhail Sukhoruchenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikhail Sukhoruchenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mikhail Sukhoruchenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikhail Sukhoruchenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Krasnodar II

1 Mart 2022 yılında Krasnodar 2

Mikhail Sukhoruchenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikhail Sukhoruchenko şuan FK Krasnodar 2 takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

Mikhail Sukhoruchenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U18 takımında 13 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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