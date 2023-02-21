Nikita Kokarev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Kokarev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikita Kokarev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikita Kokarev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikita Kokarev 8 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Кокарев Никита Евгеньевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikita Kokarev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProTeam Management yapmaktadır. Nikita Kokarev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Krasnodar 2 futbol takımında oynamaktadır. FK Krasnodar 2 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nikita Kokarev'nin FK Krasnodar 2 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nikita Kokarev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikita Kokarev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikita Kokarev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikita Kokarev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ekim 2018 yılında Krasnodar II

1 Temmuz 2021 yılında Krasnodar 2

9 Temmuz 2022 yılında Rotor Volgograd

31 Aralık 2022 yılında Krasnodar 2

Nikita Kokarev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikita Kokarev şuan FK Krasnodar 2 takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

Nikita Kokarev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U16 takımında 12 numaralı formasıyla 25 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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