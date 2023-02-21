Oleg İsaenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleg İsaenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleg İsaenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleg İsaenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleg İsaenko 31 Ocak 2000 tarihinde Kaliningrad şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Исаенко Олег Игоревич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleg İsaenko Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oleg İsaenko, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Krasnodar futbol takımında oynamaktadır. FK Krasnodar takımına 1 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Oleg İsaenko'nin FK Krasnodar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oleg İsaenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleg İsaenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oleg İsaenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleg İsaenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Eylül 2016 yılında Akad. Krasnodar

1 Ocak 2017 yılında Krasnodar II

1 Temmuz 2018 yılında Krasnodar 3

1 Temmuz 2020 yılında Krasnodar 2

1 Mart 2022 yılında Krasnodar

Oleg İsaenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleg İsaenko şuan FK Krasnodar takımında oynamakta ve 48 numaralı formayı giymektedir.

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